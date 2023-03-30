Дві рослини, які погублять вам весь урожай: їх не можна садити біля інших культур

Ці "сусіди" — справжні вбивці культурних рослин

Правильне сусідство рослин — запорука отримання хорошого урожаю, адже, якщо певні культури "конкуруватимуть" між собою, то всі свої сили їм доведеться витратити не на формування здорових соковитих плодів, а на нарощування кореневої системи та зеленої маси. Раніше ми розповідали, що посадити на грядці, де в минулому сезоні у вас росли огірки, а тепер розкажемо про дві рослини, які краще тримати якомога далі від своєї ділянки.

Ці двоє не "подружаться" ні з ким, передає radiotrek. Саме через це, якщо ви з власної необачності висадили їх десь неподалік від місця, де плануєте облаштувати грядки, краще ці рослини викопати й перенести на місце, де ще нічого не росте.

Йдеться про фенхель і полин. У першому випадку особливо небезпечне таке сусідство буде для томатів, квасолі та кмину, а в другому — для всіх овочевих культур.

Які культури добре вродять, якщо будуть рости поряд:

Морква і цибуля. Вони захищають один одного від морквяної та цибульної мухи.

Вони захищають один одного від морквяної та цибульної мухи. Капуста і селера. Разом вони гарно протистоять багатьом шкідникам і хворобам, які часто "підкошують" ці рослини.

Разом вони гарно протистоять багатьом шкідникам і хворобам, які часто "підкошують" ці рослини. Базилік і помідори теж подбають один про одного, разом захищаючись від шкідників.

теж подбають один про одного, разом захищаючись від шкідників. Візьміть на замітку, що прекрасно почуваються і родять аж до самих холодів огірки , які плетуться по кукурудзі .

, які плетуться по . Квасоля добре "подружиться" з огірками і помідорами .

добре "подружиться" з і . А от редиску потрібно сіяти там, де пізніше у вас будуть кабачки та пізні овочі.є

Раніше ми розповідали, які культури будуть добре рости після помідорів. На їх місце слід саджати рослини, які збагачують ґрунт азотом, а таких насправді немало.