Що посадити на грядку, де були огірки: отримаєте максимальний врожай без зайвих клопотів

Правильне "сусідство" рослин — запорука успіху

Більшість сортів огірків уже можна потроху висівати на розсаду. Ті, що збираєтеся вирощувати у теплиці, можна висівати ще з кінця січня, а ті, які будуть рости у вас у відкритому ґрунті, сіються аж до квітня. Варто пам’ятати, що огірки ростуть дуже швидко, однак за період вегетації витягують з землі багато корисних речовин, тож для них треба ретельно підбирати місце вирощування.

Крім того, фахівці нагадують, що на ділянці після огірків рости зможуть далеко не всі культури. Тому краще зайвий раз пересвідчитися, що ви своїми ж руками не погубите майбутній врожай. Що не можна садити на грядці, де минулого сезону у вас були огірки, а які рослини навпаки — дуже зрадіють цьому місцю, розповідає "Школа Життя".

Що не можна садити після огірків

На ділянці, де у минулому сезоні ви вирощували огірки, цьогоріч не можна садити найближчих родичів цього овоча:

кабачки,

гарбузи,

дині,

кавуни,

патісон,

цукіні.

Вся річ у тім, що у всіх цих культур однакові вимоги до комплексу поживних речовин та родючості ґрунту. Тому, якщо на певній ділянці вже росла одна із вищевказаних рослин, усі інші почуватимуться там недобре.

Що найкраще посадити на місці, де були огірки

Після огірків найкраще висаджувати культури з потужним корінням і коренеплодами. Наприклад:

картоплю,

буряк,

моркву,

ріпу,

редьку.

Гарний врожай при посадці після огірків також дадуть культури, які не вимагають особливого догляду та культури з інших родин:

помідори,

цибуля,

часник,

петрушка,

селера,

салат,

горох.

Раніше ми розповідали, що можна сіяти на розсаду у березні 2023 року. Цей місяць — активна пора для посіву овочевих культур на розсаду, тому — не зволікайте.