Что посадить на грядку, где были огурцы: получите максимальный урожай без лишних хлопот

Правильное "соседство" растений — залог успеха

Большинство сортов огурцов уже можно понемногу высевать на рассаду. Те, что собираетесь выращивать в теплице, можно высевать еще с конца января, а те, которые будут расти у вас в открытом грунте, сеются до апреля. Стоит помнить, что огурцы растут очень быстро, однако за период вегетации вытягивают из земли много полезных веществ, поэтому для них надо тщательно подбирать место выращивания.

Кроме того, специалисты напоминают, что на участке после огурцов расти смогут далеко не все культуры. Поэтому лучше лишний раз убедиться, что вы своими же руками не погубите будущий урожай. Что нельзя сажать на грядке, где в прошлом сезоне у вас были огурцы, а какие растения наоборот — очень обрадуются этому месту, рассказывает "Школа Жизни".

Что нельзя сажать после огурцов

На участке, где в прошлом сезоне вы выращивали огурцы, в этом году нельзя сажать ближайших родственников этого овоща:

кабачки,

тыквы,

дыни,

арбузы,

патиссон,

цуккини.

Все дело в том, что у всех этих культур одинаковые требования к комплексу питательных веществ и плодородию почвы. Поэтому, если на определенном участке уже росло одно из вышеуказанных растений, все остальные будут чувствовать себя там нехорошо.

Что лучше посадить на месте, где были огурцы

После огурцов лучше высаживать культуры с мощными корнями и корнеплодами. К примеру:

картофель,

свекла,

морковь,

репа,

редька.

Хороший урожай при посадке после огурцов также дадут культуры, не требующие особого ухода и культуры из других семейств:

помидоры,

лук,

чеснок,

петрушка,

сельдерей,

салат,

горох.

Ранее мы рассказывали, что можно сеять на рассаду в марте 2023 года. Этот месяц — активное время для посева овощных культур на рассаду, поэтому не медлите.