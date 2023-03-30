Два растения, которые погубят вам весь урожай: их нельзя сажать возле других культур
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Эти "соседи" — настоящие убийцы культурных растений
Правильное соседство растений — залог получения хорошего урожая, ведь если определенные культуры будут "конкурировать" между собой, то все свои силы им придется потратить не на формирование здоровых сочных плодов, а на наращивание корневой системы и зеленой массы. Раньше мы рассказывали, что посадить на грядке, где в прошлом сезоне у вас росли огурцы, а теперь расскажем о двух растениях, которые лучше держать как можно дальше от своего участка.
Эти двое не "подружатся" ни с кем, передает radiotrek. Именно поэтому, если вы по собственной неосмотрительности высадили их где-то неподалеку от места, где планируете обустроить грядки, лучше эти растения выкопать и перенести на место, где еще ничего не растет.
Речь идет о фенхеле и полыни. В первом случае особенно опасно такое соседство для томатов, фасоли и тмина, а во втором — для всех овощных культур.
Какие культуры хорошо уродятся, если будут расти рядом:
- Морковь и лук. Они защищают друг друга от морковной и луковой мухи.
- Капуста и сельдерей. Вместе они хорошо противостоят многим вредителям и болезням, часто "подкашивающим" эти растения.
- Базилик и помидоры тоже позаботятся друг о друге, вместе защищаясь от вредителей.
- Возьмите на заметку, что прекрасно чувствуют себя и рождают вплоть до самых холодов огурцы, плетущиеся по кукурузе.
- Фасоль отлично "подружится" с огурцами и помидорами.
- А вот редис нужно сеять там, где позже у вас будут кабачки и поздние овощи.
Раньше мы рассказывали, какие культуры будут хорошо расти после помидоров. На их месте следует сажать растения, которые обогащают почву азотом, а таких на самом деле немало.