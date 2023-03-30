Два растения, которые погубят вам весь урожай: их нельзя сажать возле других культур

Эти "соседи" — настоящие убийцы культурных растений

Правильное соседство растений — залог получения хорошего урожая, ведь если определенные культуры будут "конкурировать" между собой, то все свои силы им придется потратить не на формирование здоровых сочных плодов, а на наращивание корневой системы и зеленой массы. Раньше мы рассказывали, что посадить на грядке, где в прошлом сезоне у вас росли огурцы, а теперь расскажем о двух растениях, которые лучше держать как можно дальше от своего участка.

Эти двое не "подружатся" ни с кем, передает radiotrek. Именно поэтому, если вы по собственной неосмотрительности высадили их где-то неподалеку от места, где планируете обустроить грядки, лучше эти растения выкопать и перенести на место, где еще ничего не растет.

Речь идет о фенхеле и полыни. В первом случае особенно опасно такое соседство для томатов, фасоли и тмина, а во втором — для всех овощных культур.

Какие культуры хорошо уродятся, если будут расти рядом:

Морковь и лук. Они защищают друг друга от морковной и луковой мухи.

Они защищают друг друга от морковной и луковой мухи. Капуста и сельдерей. Вместе они хорошо противостоят многим вредителям и болезням, часто "подкашивающим" эти растения.

Вместе они хорошо противостоят многим вредителям и болезням, часто "подкашивающим" эти растения. Базилик и помидоры тоже позаботятся друг о друге, вместе защищаясь от вредителей.

тоже позаботятся друг о друге, вместе защищаясь от вредителей. Возьмите на заметку, что прекрасно чувствуют себя и рождают вплоть до самых холодов огурцы , плетущиеся по кукурузе .

, плетущиеся по . Фасоль отлично "подружится" с огурцами и помидорами .

отлично "подружится" с и . А вот редис нужно сеять там, где позже у вас будут кабачки и поздние овощи.

Раньше мы рассказывали, какие культуры будут хорошо расти после помидоров. На их месте следует сажать растения, которые обогащают почву азотом, а таких на самом деле немало.