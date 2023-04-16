Смачно, за вуха не відтягнеш: швидкий рецепт святкового салату
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Курячі салати – це смачно та корисно. Особливо, якщо ніжна курочка поєднується з різними овочами. Різноманітність рецептів дозволить вам створити найсмачніші корисні страви.
Сьогодні скуштуємо салат, який готували ще наші бабусі. "Главред" стверджує, що від цього салату близькі будуть у захваті.
Як приготувати салат з куркою та овочами "Райська насолода"
Інгредієнти:
- куряче філе – 1 шт;
- квасоля червона – 100 гр;
- сир твердий – 100 г;
- кукурудза консервована — 1 банка;
- часник – на смак;
- огірки – 2 шт. свіжі;
- майонез чи грецький йогурт;
- кріп, петрушка — на свій смак;
- чорний хліб – 2 шматочки для грінок.
Спосіб приготування:
- Куряче філе відваріть з лавровим листом, остудіть і наріжте кубиками. Можна розібрати на волокна.
- Часник натріть скибочками чорного хліба та поріжте на кубики.
- У сковороду перекладіть кубики з хліба, додайте трохи олії та солі. Добре перемішайте та обсмажте грінки із чорного хліба.
- Огірки почистьте від шкірки і поріжте шматочками.
- У великій тарілці змішайте огірки, філе куряче, кукурудзу, квасолю.
- Наріжте сир невеликими кубиками та додайте в салат.
- Заправте салат домашнім майонезом або грецьким йогуртом, посипте зеленню та перемішайте.
Якщо ви уникаєте майонезу у стравах, пропонуємо вам гідну альтернативу – домашні соуси. Зробити ви можете самі вдома.