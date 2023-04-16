Смачно, за вуха не відтягнеш: швидкий рецепт святкового салату

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Курячі салати – це смачно та корисно. Особливо, якщо ніжна курочка поєднується з різними овочами. Різноманітність рецептів дозволить вам створити найсмачніші корисні страви.

Сьогодні скуштуємо салат, який готували ще наші бабусі. "Главред" стверджує, що від цього салату близькі будуть у захваті.

Як приготувати салат з куркою та овочами "Райська насолода"

Інгредієнти:

куряче філе – 1 шт;

квасоля червона – 100 гр;

сир твердий – 100 г;

кукурудза консервована — 1 банка;

часник – на смак;

огірки – 2 шт. свіжі;

майонез чи грецький йогурт;

кріп, петрушка — на свій смак;

чорний хліб – 2 шматочки для грінок.

Спосіб приготування:

Куряче філе відваріть з лавровим листом, остудіть і наріжте кубиками. Можна розібрати на волокна. Часник натріть скибочками чорного хліба та поріжте на кубики. У сковороду перекладіть кубики з хліба, додайте трохи олії та солі. Добре перемішайте та обсмажте грінки із чорного хліба. Огірки почистьте від шкірки і поріжте шматочками. У великій тарілці змішайте огірки, філе куряче, кукурудзу, квасолю. Наріжте сир невеликими кубиками та додайте в салат. Заправте салат домашнім майонезом або грецьким йогуртом, посипте зеленню та перемішайте.

Якщо ви уникаєте майонезу у стравах, пропонуємо вам гідну альтернативу – домашні соуси. Зробити ви можете самі вдома.