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Смачно, за вуха не відтягнеш: швидкий рецепт святкового салату

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Автор
Салат з куркою та овочами
Салат з куркою та овочами. Фото smakotainfo.com

Ви закохаєтеся в цю страву

Курячі салати – це смачно та корисно. Особливо, якщо ніжна курочка поєднується з різними овочами. Різноманітність рецептів дозволить вам створити найсмачніші корисні страви.

Сьогодні скуштуємо салат, який готували ще наші бабусі. "Главред" стверджує, що від цього салату близькі будуть у захваті.

Як приготувати салат з куркою та овочами "Райська насолода"

Інгредієнти:

  • куряче філе – 1 шт;
  • квасоля червона – 100 гр;
  • сир твердий – 100 г;
  • кукурудза консервована — 1 банка;
  • часник – на смак;
  • огірки – 2 шт. свіжі;
  • майонез чи грецький йогурт;
  • кріп, петрушка — на свій смак;
  • чорний хліб – 2 шматочки для грінок.

Спосіб приготування:

  1. Куряче філе відваріть з лавровим листом, остудіть і наріжте кубиками. Можна розібрати на волокна.
  2. Часник натріть скибочками чорного хліба та поріжте на кубики.
  3. У сковороду перекладіть кубики з хліба, додайте трохи олії та солі. Добре перемішайте та обсмажте грінки із чорного хліба.
  4. Огірки почистьте від шкірки і поріжте шматочками.
  5. У великій тарілці змішайте огірки, філе куряче, кукурудзу, квасолю.
  6. Наріжте сир невеликими кубиками та додайте в салат.
  7. Заправте салат домашнім майонезом або грецьким йогуртом, посипте зеленню та перемішайте.

Якщо ви уникаєте майонезу у стравах, пропонуємо вам гідну альтернативу – домашні соуси. Зробити ви можете самі вдома.

Теги:
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