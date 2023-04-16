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Приголомшливі закуски за пару гривень – те, що вам потрібно на святковий стіл

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Найкраща закуска до свята — фаршировані яйця.
Найкраща закуска до свята — фаршировані яйця.. Фото kolizhanka.com.ua

Оригінально, ситно та швидко

Сьогодні в Україні відзначається одне з найголовніших християнських свят — Великдень. На святковому столі традиційно мають бути паска, великодні яйця та м’ясні продукти.

Пропонуємо урізноманітнити великодній стіл простими, але неймовірно смачними закусками. Uaportal стверджує: для того, щоб їх приготувати, знадобиться зовсім небагато часу, але страви обов’язково всім сподобаються.

Як приготувати фаршировані гриби з сиром та медом

Інгредієнти:

  • великі печериці – 16 шт;
  • рідкий мед – 100 г;
  • твердий сир – 400 г;
  • оливкова олія;
  • сіль перець.

Спосіб приготування:

  1. Увімкніть духовку на температуру 180 градусів.
  2. Поки духовка розігріватиметься, промийте гриби та видаліть ніжки, залишивши цілі шапочки. У шапочку потрібно налити трохи меду, додайте кілька ложок тертого твердого сиру.
  3. Такі заготовки слід перекласти на лист, посолити, поперчити та збризнути олією. Випікати слід 10 хвилин.

Фаршировані яйця з гірчицею

Інгредієнти:

  1. яйця – 6 шт;
  2. майонез – 2 ст. л;
  3. гірчиця – 1 ч. л;
  4. сіль перець;
  5. мелена паприка;
  6. листя петрушки.

Спосіб приготування:

  1. Зваріть яйця, остудіть, почистіть і розріжте навпіл.
  2. З кожної половинки потрібно обережно видалити жовтки, потовкти та змішати з майонезом, гірчицею та спеціями.
  3. Отриманою сумішшю слід начинити білки, після чого закуску потрібно прикрасити листям петрушки.

Ми раніше писали, що потрібно додати у воду при варінні, щоб яйця не розбилися. Вам допоможе один інгредієнт.

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