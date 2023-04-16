Приголомшливі закуски за пару гривень – те, що вам потрібно на святковий стіл

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Сьогодні в Україні відзначається одне з найголовніших християнських свят — Великдень. На святковому столі традиційно мають бути паска, великодні яйця та м’ясні продукти.

Пропонуємо урізноманітнити великодній стіл простими, але неймовірно смачними закусками. Uaportal стверджує: для того, щоб їх приготувати, знадобиться зовсім небагато часу, але страви обов’язково всім сподобаються.

Як приготувати фаршировані гриби з сиром та медом

Інгредієнти:

великі печериці – 16 шт;

рідкий мед – 100 г;

твердий сир – 400 г;

оливкова олія;

сіль перець.

Спосіб приготування:

Увімкніть духовку на температуру 180 градусів. Поки духовка розігріватиметься, промийте гриби та видаліть ніжки, залишивши цілі шапочки. У шапочку потрібно налити трохи меду, додайте кілька ложок тертого твердого сиру. Такі заготовки слід перекласти на лист, посолити, поперчити та збризнути олією. Випікати слід 10 хвилин.

Фаршировані яйця з гірчицею

Інгредієнти:

яйця – 6 шт; майонез – 2 ст. л; гірчиця – 1 ч. л; сіль перець; мелена паприка; листя петрушки.

Спосіб приготування:

Зваріть яйця, остудіть, почистіть і розріжте навпіл. З кожної половинки потрібно обережно видалити жовтки, потовкти та змішати з майонезом, гірчицею та спеціями. Отриманою сумішшю слід начинити білки, після чого закуску потрібно прикрасити листям петрушки.

Ми раніше писали, що потрібно додати у воду при варінні, щоб яйця не розбилися. Вам допоможе один інгредієнт.