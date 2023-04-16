Приголомшливі закуски за пару гривень – те, що вам потрібно на святковий стіл
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Оригінально, ситно та швидко
Сьогодні в Україні відзначається одне з найголовніших християнських свят — Великдень. На святковому столі традиційно мають бути паска, великодні яйця та м’ясні продукти.
Пропонуємо урізноманітнити великодній стіл простими, але неймовірно смачними закусками. Uaportal стверджує: для того, щоб їх приготувати, знадобиться зовсім небагато часу, але страви обов’язково всім сподобаються.
Як приготувати фаршировані гриби з сиром та медом
Інгредієнти:
- великі печериці – 16 шт;
- рідкий мед – 100 г;
- твердий сир – 400 г;
- оливкова олія;
- сіль перець.
Спосіб приготування:
- Увімкніть духовку на температуру 180 градусів.
- Поки духовка розігріватиметься, промийте гриби та видаліть ніжки, залишивши цілі шапочки. У шапочку потрібно налити трохи меду, додайте кілька ложок тертого твердого сиру.
- Такі заготовки слід перекласти на лист, посолити, поперчити та збризнути олією. Випікати слід 10 хвилин.
Фаршировані яйця з гірчицею
Інгредієнти:
- яйця – 6 шт;
- майонез – 2 ст. л;
- гірчиця – 1 ч. л;
- сіль перець;
- мелена паприка;
- листя петрушки.
Спосіб приготування:
- Зваріть яйця, остудіть, почистіть і розріжте навпіл.
- З кожної половинки потрібно обережно видалити жовтки, потовкти та змішати з майонезом, гірчицею та спеціями.
- Отриманою сумішшю слід начинити білки, після чого закуску потрібно прикрасити листям петрушки.
Ми раніше писали, що потрібно додати у воду при варінні, щоб яйця не розбилися. Вам допоможе один інгредієнт.