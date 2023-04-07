Навіщо кидати лимон у воду при варінні яєць: лайфхак досвідчених господарок

За допомогою одного засобу ваші яйця ніколи не луснуть при варінні.

Багато господинь вже починають готуватися до світлого свята Великодня. Адже треба знайти рецепт найсмачнішої паски, підготувати барвники для яєць — це лише мала частина клопоту.

Але тут проблеми можуть підкрастись непомітно. Справа в тому, що фарба ляже ідеально тільки в тому випадку, якщо у вас буде добре зварене яйця, а шкаралупа не трісне. Але ж яйце може тріснути будь-якої хвилини. Разом із "Главредом" ділимося секретами, як уникнути таких випадків.

Як зварити яйця, щоб вони не луснули

Все просто: щоб шкаралупа не тріснула, вам необхідно додати у воду при варінні часточку лимона або трохи лимонного соку. Температура води не відіграє ролі, все одно сік лимона вбереже шкаралупу від "травм".

До речі, за допомогою такого лайфхака можна досягти того, що під час очищення яєць шкаралупа з них просто злітатиме. Таким чином ви вб’єте двох зайців.

Після варіння яєць гарячу воду потрібно змити і залити продукт холодною водою. За кілька хвилин її потрібно буде поміняти.

"Телеграф" вже детальніше розповідав, як правильно вибрати, зварити та пофарбувати яйця. З цими порадами ви прикрасите великодній кошик красивими цукерками.