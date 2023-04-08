Економна хитрість досвідчених господинь: навіщо вони трясуть яйця перед варінням

Вони роблять це не просто так

Яйця – улюблений продукт багатьох українців. Вони готуються як для самостійного вживання, так і як складова для святкових салатів, таких як німецький яєчний салат. Та деякі досвідчені господині радять, перш ніж опускати сире яйце у воду, трохи потрясти його. Розповідаємо, навіщо вони роблять таку чудернацьку дію.

Річ в економії. Як пишуть на порталі "На ПЕНСІЇ", іноді велика частина корисного білка залишається на шкаралупі. І виколупувати його звідти — марудне і невдячне заняття.

Тому розумні господині злегка трясуть яйце перед тим, як його готувати. Так його вміст рівномірно розподілиться і його буде легше очистити.

Якщо ви боїтеся, що трясіння може порушити цілісність жовтка, тоді краще віддати перевагу іншому способу. Покрутіть яйце на столі – результат буде таким же.

До речі, якщо раптом яйце розбилось, його все ще можна зварити. Тут ми розповідали, як саме це зробити. А ще цей спосіб допоможе без зайвих реверансів зварити багато яєць, скажімо, для простого крабового салату з яйцями.