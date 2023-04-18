В магазин бігти не треба: як зробити вдома розпушувач для тіста

Як швидко зробити вдома порошок для тіста

Для замішування тіста часто потрібен розпушувач. Без нього не приготувати пиріг "12 ложок" чи інші домашні смаколики. Часто буває, що заповітний порошок закінчується, а виявляється це уже під час замішування тіста.

У такому випадку не потрібно одразу бігти до магазину. Гарний розпушувач можна зробити вдома з доступних інгредієнтів. Що знадобиться — розповідає Styler.

Інгредієнти:

3 чайні ложки харчової соди;

3 чайні ложки борошна;

3 чайні ложки кукурудзяного або картопляного крохмалю;

1,5 чайної ложки лимонної кислоти.

Спосіб приготування:

В мисці змішуємо харчову соду та лимонну кислоту. Якщо останню маєте у вигляді крупних гранул, то її потрібно подрібнити, щоб розмір кристаликів зменшився. До маси додаємо крохмаль, борошно одразу змішуємо. Важливо зробити це до того, як розпочнеться реакція між лимонною кислотою та содою. Така суміш швидко готується, та її можна зробити більше і залишити для майбутніх страв. Зберігайте її в герметичній місткості в сухому та темному місці.

Окрім цього, часто розпушувач можна замінити харчовою содою (для тіста, що вже містить кислі компоненти), алкоголем (для розпушування бездріжджового пісочного тіста) або газованою водою (для тіста, куди входить вода — просто замініть звичайну на газовану). Останній спосіб, до речі, рекомендується застосувати в рецепті копійчаних рогаликів.