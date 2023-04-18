В магазин бежать не надо: как сделать дома разрыхлитель для теста
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Как быстро сделать дома порошок для теста
Для замешивания теста часто требуется разрыхлитель. Без него не приготовить пирог "12 ложек" или другие домашние вкусности. Часто бывает, что заветный порошок заканчивается, а вы замечаете это уже при замешивании теста.
В таком случае не нужно сразу бежать в магазин. Хороший разрыхлитель можно сделать дома из доступных ингредиентов. Что понадобится – рассказывает Styler.
Ингредиенты:
- 3 чайные ложки пищевой соды;
- 3 чайные ложки муки;
- 3 чайные ложки кукурузного или картофельного крахмала;
- 1,5 чайной ложки лимонной кислоты.
Способ приготовления:
- В миске смешиваем пищевую соду и лимонную кислоту. Если последняя имеется в виде крупных гранул, то ее нужно измельчить, чтобы размер кристалликов уменьшился.
- К массе добавляем крахмал, муку и сразу смешиваем. Важно сделать это, прежде чем начнется реакция между лимонной кислотой и содой.
- Такая смесь быстро готовится, и ее можно сделать больше и оставить для будущих блюд. Храните в герметичной емкости в сухом и темном месте.
Кроме этого, часто разрыхлитель можно заменить пищевой содой (для теста, уже содержащей кислые компоненты), алкоголем (для разрыхления бездрожжевого песочного теста) или газированной водой (для теста, куда входит вода — просто замените обычную газировку). Последний способ, кстати, рекомендуется применить в рецепте копеечных рогаликов.