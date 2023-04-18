В магазин бежать не надо: как сделать дома разрыхлитель для теста

Как быстро сделать дома порошок для теста

Для замешивания теста часто требуется разрыхлитель. Без него не приготовить пирог "12 ложек" или другие домашние вкусности. Часто бывает, что заветный порошок заканчивается, а вы замечаете это уже при замешивании теста.

В таком случае не нужно сразу бежать в магазин. Хороший разрыхлитель можно сделать дома из доступных ингредиентов. Что понадобится – рассказывает Styler.

Ингредиенты:

3 чайные ложки пищевой соды;

3 чайные ложки муки;

3 чайные ложки кукурузного или картофельного крахмала;

1,5 чайной ложки лимонной кислоты.

Способ приготовления:

В миске смешиваем пищевую соду и лимонную кислоту. Если последняя имеется в виде крупных гранул, то ее нужно измельчить, чтобы размер кристалликов уменьшился. К массе добавляем крахмал, муку и сразу смешиваем. Важно сделать это, прежде чем начнется реакция между лимонной кислотой и содой. Такая смесь быстро готовится, и ее можно сделать больше и оставить для будущих блюд. Храните в герметичной емкости в сухом и темном месте.

Кроме этого, часто разрыхлитель можно заменить пищевой содой (для теста, уже содержащей кислые компоненты), алкоголем (для разрыхления бездрожжевого песочного теста) или газированной водой (для теста, куда входит вода — просто замените обычную газировку). Последний способ, кстати, рекомендуется применить в рецепте копеечных рогаликов.