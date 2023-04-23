Неймовірний салат з грузинськими нотками: гості оближуть тарілку

Страва виходить дуже смачною, а готується просто

Розповідаємо про цікавий салат з гранатом, який ідеально пасує до святкового столу. Гості будуть у захваті від того, як між собою поєднуються інгредієнти. До складу салату входять волоські горіхи. Якщо у вас немає спеціального девайсу для їх лущення, є способи, як почистити горіхи без нього.

Найдовше в цьому салаті — м'ясо, яке потрібно відварити. А подальша збірка майже блискавична. Про рецепт розповіли на порталі Ukr.Media.

Інгредієнти:

відварна яловичина — 600 гр.;

волоський горіх — 150 гр.;

хмелі-сунелі — 1 ч. л.;

часник — 2 зубчики;

сметана і майонез — по 100 гр.;

сіль — 0,5 ч. л.;

чорнослив — 100 гр.;

зерна граната — 50-100 гр.

Приготування:

Яловичина повинна відваритись до повної готовності, так, щоб м’ясо можна було розібрати на волокна пальцями. М’ясо повинне охолонути до кімнатної температури. Волоський горіх подрібнюємо в блендері або нарізаємо ножем. Додаємо його до м'яса, відклавши невелику кількість. Додаємо натертий часник, хмелі-сунелі, сіль, а також суміш майонезу і сметани. Все перемішуємо. Нарізаємо чорнослив. Салат збираємо шарами — спершу викладаємо приблизно 30% м'яса, потім чорнослив, трохи зерен граната, знову м'ясо і т. д. Готовий салат прикрашаємо залишками горіхів і зернами граната.

Він виходить дуже ситним і смачним. І, просто як салат "Гранатовий браслет", ошатно виглядає на столі.