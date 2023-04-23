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Неймовірний салат з грузинськими нотками: гості оближуть тарілку

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Гранат надає салату витончених грузинських ноток
Гранат надає салату витончених грузинських ноток. Фото shutterstock.com

Страва виходить дуже смачною, а готується просто

Розповідаємо про цікавий салат з гранатом, який ідеально пасує до святкового столу. Гості будуть у захваті від того, як між собою поєднуються інгредієнти. До складу салату входять волоські горіхи. Якщо у вас немає спеціального девайсу для їх лущення, є способи, як почистити горіхи без нього.

Найдовше в цьому салаті — м'ясо, яке потрібно відварити. А подальша збірка майже блискавична. Про рецепт розповіли на порталі Ukr.Media.

Інгредієнти:

  • відварна яловичина — 600 гр.;
  • волоський горіх — 150 гр.;
  • хмелі-сунелі — 1 ч. л.;
  • часник — 2 зубчики;
  • сметана і майонез — по 100 гр.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • чорнослив — 100 гр.;
  • зерна граната — 50-100 гр.

Приготування:

  1. Яловичина повинна відваритись до повної готовності, так, щоб м’ясо можна було розібрати на волокна пальцями. М’ясо повинне охолонути до кімнатної температури.
  2. Волоський горіх подрібнюємо в блендері або нарізаємо ножем. Додаємо його до м'яса, відклавши невелику кількість.
  3. Додаємо натертий часник, хмелі-сунелі, сіль, а також суміш майонезу і сметани. Все перемішуємо. Нарізаємо чорнослив.
  4. Салат збираємо шарами — спершу викладаємо приблизно 30% м'яса, потім чорнослив, трохи зерен граната, знову м'ясо і т. д.
  5. Готовий салат прикрашаємо залишками горіхів і зернами граната.

Він виходить дуже ситним і смачним. І, просто як салат "Гранатовий браслет", ошатно виглядає на столі.

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#Рецепт #Салат #Гранат