Неймовірний салат з грузинськими нотками: гості оближуть тарілку
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Страва виходить дуже смачною, а готується просто
Розповідаємо про цікавий салат з гранатом, який ідеально пасує до святкового столу. Гості будуть у захваті від того, як між собою поєднуються інгредієнти. До складу салату входять волоські горіхи. Якщо у вас немає спеціального девайсу для їх лущення, є способи, як почистити горіхи без нього.
Найдовше в цьому салаті — м'ясо, яке потрібно відварити. А подальша збірка майже блискавична. Про рецепт розповіли на порталі Ukr.Media.
Інгредієнти:
- відварна яловичина — 600 гр.;
- волоський горіх — 150 гр.;
- хмелі-сунелі — 1 ч. л.;
- часник — 2 зубчики;
- сметана і майонез — по 100 гр.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- чорнослив — 100 гр.;
- зерна граната — 50-100 гр.
Приготування:
- Яловичина повинна відваритись до повної готовності, так, щоб м’ясо можна було розібрати на волокна пальцями. М’ясо повинне охолонути до кімнатної температури.
- Волоський горіх подрібнюємо в блендері або нарізаємо ножем. Додаємо його до м'яса, відклавши невелику кількість.
- Додаємо натертий часник, хмелі-сунелі, сіль, а також суміш майонезу і сметани. Все перемішуємо. Нарізаємо чорнослив.
- Салат збираємо шарами — спершу викладаємо приблизно 30% м'яса, потім чорнослив, трохи зерен граната, знову м'ясо і т. д.
- Готовий салат прикрашаємо залишками горіхів і зернами граната.
Він виходить дуже ситним і смачним. І, просто як салат "Гранатовий браслет", ошатно виглядає на столі.