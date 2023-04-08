Жодних молотків: ніхто не знає про цей спосіб чищення горіхів

Прості способи

Горіхи — дуже корисний продукт, що входить до складу багатьох страв та десертів, таких як неймовірний горіховий торт. Та почистити їх непросто. В хід ідуть всі можливі підручні засоби — від дверей і до молотків.

Мало того, що це не завжди зручно, ще й поранитись можна. На порталі FoodOboz поділились зручними способами очищення волоських горіхів

Волоські горіхи — чистимо легко та швидко

Найочевидніший варіант — горіхокол. Тут все просто — затискаємо горіх у зубцях та натискаємо на ручку. Так ядро не пошкоджується.

Можна використати ніж. Просовуємо лезо ножа в отвір між шкаралупами і трохи провертаємо. Так горіх також залишається цілим.

Можна зробити перед цим шкаралупу м’якою. Для цього горіхи кидають в киплячу воду на 20-30 хвилин. Коли вони вистигнуть, шкарлупу можна буде зняти навіть виделкою без особливих зусиль.

Також працює мікрохвильовка або розпечена духовка — помістіть туди горіхи на 15-20 хвилин. Після охолодження шкаралупу буде дуже легко зняти.

Можна також позбутись і тоненької шкірки на ядрах. Для цього очищені від шкаралупи горіхи на 15 хвилин заливають окропом. Після цієї процедури залишки шкірки легко знімаються руками.

Останні способи об’єднує те, що з їх допомогою можна легко очистити велику кількість горіхів. Також ми писали про те, як швидко почистити багато часнику.