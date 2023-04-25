Турецький салат Кисир: незвичайна закуска з бюджетних інгредієнтів
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Традиційна турецька закуска може стати актуальним доповненням для вашого раціону
Всі знають про смачний та популярний грецький салат. А як щодо турецької кухні? Пропонуємо приготувати традиційний турецький салат Кисир. Це пікантна закуска з простих та недорогих продуктів. Він дешевший, ніж "Олів'є", і крутіший, ніж Табуле.
Є маса варіантів його приготування. prosalat.com.ua пропонує приготувати за рецептом з солоним огірочком і червоною цибулею.
Інгредієнти:
- Булгур (дрібний) — 0,5 скл.
- Томатна паста — 1 ст. л.
- Огірок солоний — 2-4 шт
- Оливкова олія — 2 ст. л.
- Петрушка — 0,5 пуч.
- Цибуля ріпчаста — 0,5 шт
- Цибуля червона — 0,5 шт
- Сіль
- Перець чорний
- Перець солодкий червоний (мелений або в пластівцях)
- М'ята (сушена)
- Наршараб — 1 ст. л.
Спосіб приготування:
- Дрібний булгур заливаємо гарячою водою в пропорції 1 до 2. Ставимо в тепле місце для набухання. В цей час нарізаємо та підсмажуємо цибулю.
- Додаємо до цибулі томатну пасту, смажимо ще впродовж хвилини і додаємо трохи води. Ще три хвилини тушкуємо.
- Після того як булгур вбере всю воду і розм'якшиться, перемішуємо його з томатним соусом. Червону цибулю, солоні огірки і петрушку дрібно ріжемо. Додаємо в салат. Також додаємо спеції і гранатовий соус Наршараб. Ретельно все перемішуємо.
Цей цікавий салат має багато пікантних ноток. А ще він може бути самостійним гарніром, скажімо, до смачних котлет.