Турецький салат Кисир: незвичайна закуска з бюджетних інгредієнтів

Традиційна турецька закуска може стати актуальним доповненням для вашого раціону

Всі знають про смачний та популярний грецький салат. А як щодо турецької кухні? Пропонуємо приготувати традиційний турецький салат Кисир. Це пікантна закуска з простих та недорогих продуктів. Він дешевший, ніж "Олів'є", і крутіший, ніж Табуле.

Є маса варіантів його приготування. prosalat.com.ua пропонує приготувати за рецептом з солоним огірочком і червоною цибулею.

Інгредієнти:

Булгур (дрібний) — 0,5 скл.

Томатна паста — 1 ст. л.

Огірок солоний — 2-4 шт

Оливкова олія — ​​2 ст. л.

Петрушка — 0,5 пуч.

Цибуля ріпчаста — 0,5 шт

Цибуля червона — 0,5 шт

Сіль

Перець чорний

Перець солодкий червоний (мелений або в пластівцях)

М'ята (сушена)

Наршараб — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Дрібний булгур заливаємо гарячою водою в пропорції 1 до 2. Ставимо в тепле місце для набухання. В цей час нарізаємо та підсмажуємо цибулю. Додаємо до цибулі томатну пасту, смажимо ще впродовж хвилини і додаємо трохи води. Ще три хвилини тушкуємо. Після того як булгур вбере всю воду і розм'якшиться, перемішуємо його з томатним соусом. Червону цибулю, солоні огірки і петрушку дрібно ріжемо. Додаємо в салат. Також додаємо спеції і гранатовий соус Наршараб. Ретельно все перемішуємо.

Цей цікавий салат має багато пікантних ноток. А ще він може бути самостійним гарніром, скажімо, до смачних котлет.