Турецкий салат Кисир: необычная закуска из бюджетных ингредиентов

Традиционная турецкая закуска может стать актуальным дополнением для вашего рациона

Все знают о вкусном и популярном греческом салате. А как насчет турецкой кухни? Предлагаем приготовить традиционный турецкий салат Кысыр. Это пикантная закуска из простых и недорогих продуктов. Он дешевле, чем "Оливье", и круче Табуле.

Имеется масса вариантов его приготовления. prosalat.com.ua предлагает приготовить по рецепту с соленым огурчиком и красным луком.

Ингредиенты:

Булгур (мелкий) – 0,5 ст.

Томатная паста — 1 ст. л.

Огурец соленый — 2-4 шт.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Петрушка – 0,5 пуч.

Лук репчатый — 0,5 шт

Лук красный — 0,5 шт

Соль

Перец черный

Перец сладкий красный (молотый или в хлопьях)

Мята (сушеная)

Наршараб – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Мелкий булгур заливаем горячей водой в пропорции 1 к 2. Ставим в теплое место для набухания. В это время нарезаем и поджариваем лук. Добавляем в лук томатную пасту, жарим еще в течение минуты и добавляем немного воды. Еще три минуты тушим. После того как булгур впитает всю воду и размягчится, перемешиваем его с томатным соусом. Красный лук, соленые огурцы и петрушку мелко режем. Добавляем в салат. Также добавляем специи и гранатовый соус наршараб. Тщательно все перемешиваем.

Этот интересный салат имеет много пикантных ноток. А еще он может быть самостоятельным гарниром, скажем, к вкусным котлетам.