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Турецкий салат Кисир: необычная закуска из бюджетных ингредиентов

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Вкусный салат с булгуром
Вкусный салат с булгуром. Фото Bulgur Kitchen

Традиционная турецкая закуска может стать актуальным дополнением для вашего рациона

Все знают о вкусном и популярном греческом салате. А как насчет турецкой кухни? Предлагаем приготовить традиционный турецкий салат Кысыр. Это пикантная закуска из простых и недорогих продуктов. Он дешевле, чем "Оливье", и круче Табуле.

Имеется масса вариантов его приготовления. prosalat.com.ua предлагает приготовить по рецепту с соленым огурчиком и красным луком.

Ингредиенты:

  • Булгур (мелкий) – 0,5 ст.
  • Томатная паста — 1 ст. л.
  • Огурец соленый — 2-4 шт.
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Петрушка – 0,5 пуч.
  • Лук репчатый — 0,5 шт
  • Лук красный — 0,5 шт
  • Соль
  • Перец черный
  • Перец сладкий красный (молотый или в хлопьях)
  • Мята (сушеная)
  • Наршараб – 1 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Мелкий булгур заливаем горячей водой в пропорции 1 к 2. Ставим в теплое место для набухания. В это время нарезаем и поджариваем лук.
  2. Добавляем в лук томатную пасту, жарим еще в течение минуты и добавляем немного воды. Еще три минуты тушим.
  3. После того как булгур впитает всю воду и размягчится, перемешиваем его с томатным соусом. Красный лук, соленые огурцы и петрушку мелко режем. Добавляем в салат. Также добавляем специи и гранатовый соус наршараб. Тщательно все перемешиваем.

Этот интересный салат имеет много пикантных ноток. А еще он может быть самостоятельным гарниром, скажем, к вкусным котлетам.

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#Рецепт #Салат #Булгур