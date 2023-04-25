Турецкий салат Кисир: необычная закуска из бюджетных ингредиентов
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Традиционная турецкая закуска может стать актуальным дополнением для вашего рациона
Все знают о вкусном и популярном греческом салате. А как насчет турецкой кухни? Предлагаем приготовить традиционный турецкий салат Кысыр. Это пикантная закуска из простых и недорогих продуктов. Он дешевле, чем "Оливье", и круче Табуле.
Имеется масса вариантов его приготовления. prosalat.com.ua предлагает приготовить по рецепту с соленым огурчиком и красным луком.
Ингредиенты:
- Булгур (мелкий) – 0,5 ст.
- Томатная паста — 1 ст. л.
- Огурец соленый — 2-4 шт.
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Петрушка – 0,5 пуч.
- Лук репчатый — 0,5 шт
- Лук красный — 0,5 шт
- Соль
- Перец черный
- Перец сладкий красный (молотый или в хлопьях)
- Мята (сушеная)
- Наршараб – 1 ст. л.
Способ приготовления:
- Мелкий булгур заливаем горячей водой в пропорции 1 к 2. Ставим в теплое место для набухания. В это время нарезаем и поджариваем лук.
- Добавляем в лук томатную пасту, жарим еще в течение минуты и добавляем немного воды. Еще три минуты тушим.
- После того как булгур впитает всю воду и размягчится, перемешиваем его с томатным соусом. Красный лук, соленые огурцы и петрушку мелко режем. Добавляем в салат. Также добавляем специи и гранатовый соус наршараб. Тщательно все перемешиваем.
Этот интересный салат имеет много пикантных ноток. А еще он может быть самостоятельным гарниром, скажем, к вкусным котлетам.