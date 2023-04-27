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Гості вишикуються в чергу: рецепт найніжнішого паштету з печінки

Автор
Марія Дума Марія Дума
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З таким паштетом бутерброди будуть неймовірними
З таким паштетом бутерброди будуть неймовірними. Фото Їсти

Простий та швидкий рецепт

Паштет з печінки — це страва, що майже не має специфічного присмаку, тому його часто їдять навіть люди, які зазвичай не в захваті від субпродуктів і яким би не сподобались, приміром, котлети з печінки.

З курячої печінки завжди виходить дуже ніжний паштет, який чудово доповнить будь-який бутерброд. Рецептом поділились на порталі Pixelinform.

Інгредієнти:

  • куряча печінка – 1 кг;
  • курячий бульйон – 500 мл;
  • цибуля – 4 шт.;
  • морква – 1 шт.;
  • вершки (жирність 33%) – 250 мл;
  • соняшникова олія – 30 мл;
  • вершкове масло – 50 мл;
  • цукор – 1,5 ст. л.;
  • сіль і перець.

Спосіб приготування:

  1. Підготовлюємо печінку. Цибулю та моркву очищаємо і нарізаємо кубиками. Для пасерування овочів обираємо сковороду із високими бортиками. Ставимо її на середній вогонь і викладаємо шматок вершкового масла або трохи олії. Спочатку обсмажуємо цибулю, а потім моркву.
  2. Коли цибуля набула золотистого відтінку, а морква стала м’якою, викладаємо шматочки печінки, солимо та перчимо. Печінку та овочі обсмажуємо разом 3-4 хв., а потім додаємо курячий бульйон і тушкуємо інгредієнти ще близько 15 хв.
  3. За 10 хв. до готовності вливаємо вершки та додаємо цукор. Коли інгредієнти приготуються, вогонь вимикаємо і залишаємо страву трохи настоятися.
  4. Блендером подрібнюємо все в однорідну масу. Перекладаємо в чисті баночки.

Паштет готовий. Зберігайте його в холодильнику. Але перед приготуванням обов’язково дізнайтесь, як правильно зачищати печінку.

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#Рецепт #Печінка #Паштет