Цей рецепт проситимуть ваші друзі: один інгредієнт — і ви не впізнаєте биточки

Небагато часу — і шикарна страва готова

Котлети із консервів – смачний варіант, коли придбати свіжу рибу чи м’ясо немає можливості. Завдяки широкому вибору консервів можна приготувати котлети зі скумбрії, сардини, лосося і тунця.

З рибних консервів можна приготувати соковиті, ситні котлети. Такі смачні биточки за рецептом Shuba можна приготувати за півгодини та пригощати ними своїх рідних та близьких – вони мають дізнатися, як це смачно.

Як приготувати котлети з консервованих сардин

Інгредієнти на 6 порцій:

сардину — 240 г;

цибуля жовта ріпчаста — 1 шт.;

рис — 100 г;

яйце куряче, велике — 2 шт.;

манна крупа — 2 ст. л.;

панірувальні сухарі — 8 ст. л.

сіль, чорний перець, олія — за смаком.

Спосіб приготування:

Наріжте цибулю кубиками, а моркву натріть на середній тертці. Покладіть овочі на сковороду і підсмажте до м’якості на невеликій кількості олії. У глибокій мисці змішайте рис та підсмажені овочі. Додайте сардину без води, розімніть все вилкою. В окремій місткості збийте яйця, додайте фарш. Якщо вона буде рідкісною, додайте манну крупу. Посоліть і поперчіть. Якщо ви додасте манку, залиште фарш на 15 хвилин для її набухання. Якщо ні, можна починати смажити. Вологими руками сформуйте котлетки, обваляйте в панірувальних сухарях. Викладіть їх на розігріту сковороду та обсмажте з двох боків до золотистої скоринки.

За допомогою одного інгредієнта можна зробити котлети соковитими та з хрусткою скоринкою. Рецепт цих биточків у вас проситимуть усі сусіди.