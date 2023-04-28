Цей рецепт проситимуть ваші друзі: один інгредієнт — і ви не впізнаєте биточки
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Небагато часу — і шикарна страва готова
Котлети із консервів – смачний варіант, коли придбати свіжу рибу чи м’ясо немає можливості. Завдяки широкому вибору консервів можна приготувати котлети зі скумбрії, сардини, лосося і тунця.
З рибних консервів можна приготувати соковиті, ситні котлети. Такі смачні биточки за рецептом Shuba можна приготувати за півгодини та пригощати ними своїх рідних та близьких – вони мають дізнатися, як це смачно.
Як приготувати котлети з консервованих сардин
Інгредієнти на 6 порцій:
- сардину — 240 г;
- цибуля жовта ріпчаста — 1 шт.;
- рис — 100 г;
- яйце куряче, велике — 2 шт.;
- манна крупа — 2 ст. л.;
- панірувальні сухарі — 8 ст. л.
- сіль, чорний перець, олія — за смаком.
Спосіб приготування:
- Наріжте цибулю кубиками, а моркву натріть на середній тертці. Покладіть овочі на сковороду і підсмажте до м’якості на невеликій кількості олії.
- У глибокій мисці змішайте рис та підсмажені овочі. Додайте сардину без води, розімніть все вилкою.
- В окремій місткості збийте яйця, додайте фарш. Якщо вона буде рідкісною, додайте манну крупу. Посоліть і поперчіть.
- Якщо ви додасте манку, залиште фарш на 15 хвилин для її набухання. Якщо ні, можна починати смажити.
- Вологими руками сформуйте котлетки, обваляйте в панірувальних сухарях. Викладіть їх на розігріту сковороду та обсмажте з двох боків до золотистої скоринки.
За допомогою одного інгредієнта можна зробити котлети соковитими та з хрусткою скоринкою. Рецепт цих биточків у вас проситимуть усі сусіди.