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Цей рецепт проситимуть ваші друзі: один інгредієнт — і ви не впізнаєте биточки

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Котлети із сардин виручать, якщо немає м’яса
Котлети із сардин виручать, якщо немає м’яса. Фото shuba.life

Небагато часу — і шикарна страва готова

Котлети із консервів – смачний варіант, коли придбати свіжу рибу чи м’ясо немає можливості. Завдяки широкому вибору консервів можна приготувати котлети зі скумбрії, сардини, лосося і тунця.

З рибних консервів можна приготувати соковиті, ситні котлети. Такі смачні биточки за рецептом Shuba можна приготувати за півгодини та пригощати ними своїх рідних та близьких – вони мають дізнатися, як це смачно.

Як приготувати котлети з консервованих сардин

Інгредієнти на 6 порцій:

  • сардину — 240 г;
  • цибуля жовта ріпчаста — 1 шт.;
  • рис — 100 г;
  • яйце куряче, велике — 2 шт.;
  • манна крупа — 2 ст. л.;
  • панірувальні сухарі — 8 ст. л.
  • сіль, чорний перець, олія — за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Наріжте цибулю кубиками, а моркву натріть на середній тертці. Покладіть овочі на сковороду і підсмажте до м’якості на невеликій кількості олії.
  2. У глибокій мисці змішайте рис та підсмажені овочі. Додайте сардину без води, розімніть все вилкою.
  3. В окремій місткості збийте яйця, додайте фарш. Якщо вона буде рідкісною, додайте манну крупу. Посоліть і поперчіть.
  4. Якщо ви додасте манку, залиште фарш на 15 хвилин для її набухання. Якщо ні, можна починати смажити.
  5. Вологими руками сформуйте котлетки, обваляйте в панірувальних сухарях. Викладіть їх на розігріту сковороду та обсмажте з двох боків до золотистої скоринки.

За допомогою одного інгредієнта можна зробити котлети соковитими та з хрусткою скоринкою. Рецепт цих биточків у вас проситимуть усі сусіди.

Теги:
#Рецепт #Консерви #Сардини #Котлети #Готуємо вдома