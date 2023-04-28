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Этот рецепт будут просить ваши друзья: один ингредиент - и вы не узнаете биточки

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Котлеты из сардин выручат, если нет мяса
Котлеты из сардин выручат, если нет мяса. Фото shuba.life

Немного времени — и шикарное блюдо готово

Котлеты из консервов – вкусный вариант, когда приобрести свежую рыбу или мясо нет возможности. Благодаря широкому выбору консервов вы можете приготовить котлеты из скумбрии, сардины, лосося и тунца.

Из рыбных консервов можно приготовить сочные, сытные котлеты. Такие вкусные биточки по рецепту Shuba можно приготовить за полчаса и угощать ими своих родных и близких — они должны узнать, как это вкусно.

Как приготовить котлеты из консервированных сардин

Ингредиенты на 6 порций:

  • сардина — 240 г;
  • лук желтый репчатый — 1 шт.;
  • рис — 100 г;
  • яйцо куриное, большое — 2 шт.;
  • манная крупа — 2 ст. л.;
  • панировочные сухари — 8 ст. л.
  • соль, черный перец, растительное масло — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Нарежьте лук кубиками, а морковь натрите на средней терке. Положите овощи на сковороду и поджарьте до мягкости на небольшом количестве масла.
  2. В глубокой миске смешайте рис и поджаренные овощи. Добавьте сардину без воды, разомните все вилкой.
  3. В отдельной емкости взбейте яйца, добавьте в фарш. Если он будет редкий, добавьте манную крупу. Посолите и поперчите.
  4. Если вы добавите манку, оставьте фарш на 15 минут для ее набухания. Если нет, можно начинать жарить.
  5. Влажными руками сформируйте котлетки, обваляйте в панировочных сухарях. Выложите их на разогретую сковороду и обжарьте с двух сторон до золотистой корочки.

С помощью одного ингредиента можно сделать котлеты сочными и с хрустящей корочкой. Рецепт этих биточков у вас будут просить все соседи.

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