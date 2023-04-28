Этот рецепт будут просить ваши друзья: один ингредиент - и вы не узнаете биточки
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Немного времени — и шикарное блюдо готово
Котлеты из консервов – вкусный вариант, когда приобрести свежую рыбу или мясо нет возможности. Благодаря широкому выбору консервов вы можете приготовить котлеты из скумбрии, сардины, лосося и тунца.
Из рыбных консервов можно приготовить сочные, сытные котлеты. Такие вкусные биточки по рецепту Shuba можно приготовить за полчаса и угощать ими своих родных и близких — они должны узнать, как это вкусно.
Как приготовить котлеты из консервированных сардин
Ингредиенты на 6 порций:
- сардина — 240 г;
- лук желтый репчатый — 1 шт.;
- рис — 100 г;
- яйцо куриное, большое — 2 шт.;
- манная крупа — 2 ст. л.;
- панировочные сухари — 8 ст. л.
- соль, черный перец, растительное масло — по вкусу.
Способ приготовления:
- Нарежьте лук кубиками, а морковь натрите на средней терке. Положите овощи на сковороду и поджарьте до мягкости на небольшом количестве масла.
- В глубокой миске смешайте рис и поджаренные овощи. Добавьте сардину без воды, разомните все вилкой.
- В отдельной емкости взбейте яйца, добавьте в фарш. Если он будет редкий, добавьте манную крупу. Посолите и поперчите.
- Если вы добавите манку, оставьте фарш на 15 минут для ее набухания. Если нет, можно начинать жарить.
- Влажными руками сформируйте котлетки, обваляйте в панировочных сухарях. Выложите их на разогретую сковороду и обжарьте с двух сторон до золотистой корочки.
С помощью одного ингредиента можно сделать котлеты сочными и с хрустящей корочкой. Рецепт этих биточков у вас будут просить все соседи.