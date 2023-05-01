Рецепт солодкого омлету з бананом та ківі: сніданок, без якого не обійдеться жоден ранок

Чудова страва для ранкового пробудження

Омлет – класична страва на сніданок. Воно забезпечує організму необхідну кількість калорій до обіду. Його готують із молока та яєць і найчастіше обсмажують на сковороді.

А що, якщо проявити фантазію та спробувати омлет із фруктами? Shuba пропонує додати у страву банани та ківі. Такий солодкий омлет можна навіть приготувати як корисну альтернативу десертам із шоколаду.

Як приготувати омлет з бананами та ківі.

Інгредієнти:

яйця — 4 шт.;

сіль — 1/8 ч. л.;

молоко — 70 г;

борошно кукурудзяне — 30 г;

масло вершкове — 20 г

йогурт — 80 мл;

цукрова пудра — 20 г;

банан — 1 шт.;

ківі — 1 шт.

Спосіб приготування:

Відокремте білки від жовтків. Міксером збийте білки із сіллю у густу піну. Не припиняючи збивати, додайте по одному жовтки. Всипте кукурудзяне борошно і збивайте до однорідної маси. Розігрійте сковороду із вершковим маслом на маленькому вогні. Влийте в неї яєчну масу та обсмажте з одного боку до зарум’янювання близько 5 хвилин. Потім за допомогою лопатки переверніть на інший бік і смажте ще 3-4 хвилини до золотистої скоринки. Банан та ківі очистьте та наріжте тонкими кружальцями. Перекладіть омлет на блюдо, полийте йогуртом. Зверху розкладіть шматочки фруктів і посипте цукровою пудрою. Відразу подавайте до столу!

Якщо ви любите класичні омлети — вам припаде до душі у формі чизкейка. Така страва точно складе конкуренцію звичайному сніданку з яєць.