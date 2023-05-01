Рецепт солодкого омлету з бананом та ківі: сніданок, без якого не обійдеться жоден ранок
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Чудова страва для ранкового пробудження
Омлет – класична страва на сніданок. Воно забезпечує організму необхідну кількість калорій до обіду. Його готують із молока та яєць і найчастіше обсмажують на сковороді.
А що, якщо проявити фантазію та спробувати омлет із фруктами? Shuba пропонує додати у страву банани та ківі. Такий солодкий омлет можна навіть приготувати як корисну альтернативу десертам із шоколаду.
Як приготувати омлет з бананами та ківі.
Інгредієнти:
- яйця — 4 шт.;
- сіль — 1/8 ч. л.;
- молоко — 70 г;
- борошно кукурудзяне — 30 г;
- масло вершкове — 20 г
- йогурт — 80 мл;
- цукрова пудра — 20 г;
- банан — 1 шт.;
- ківі — 1 шт.
Спосіб приготування:
- Відокремте білки від жовтків. Міксером збийте білки із сіллю у густу піну. Не припиняючи збивати, додайте по одному жовтки. Всипте кукурудзяне борошно і збивайте до однорідної маси.
- Розігрійте сковороду із вершковим маслом на маленькому вогні. Влийте в неї яєчну масу та обсмажте з одного боку до зарум’янювання близько 5 хвилин. Потім за допомогою лопатки переверніть на інший бік і смажте ще 3-4 хвилини до золотистої скоринки.
- Банан та ківі очистьте та наріжте тонкими кружальцями.
- Перекладіть омлет на блюдо, полийте йогуртом. Зверху розкладіть шматочки фруктів і посипте цукровою пудрою. Відразу подавайте до столу!
Якщо ви любите класичні омлети — вам припаде до душі у формі чизкейка. Така страва точно складе конкуренцію звичайному сніданку з яєць.