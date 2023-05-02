Гості будуть просити рецепт: найкращий святковий салат з куркою та сиром

Дуже смачний, а готується просто

Святкові страви — окрема сторінка кулінарії. Якщо ви вже готували ніжний салат "Хризантема", обов’язково спробуйте цю цікаву закуску з куркою, сиром "Камамбер" та овочами.

Медова заправка робить цей салат ще цікавішим. Рецептом поділились на порталі prosalat.com.ua.

Інгредієнти:

Філе куряче — 1 шт

Сіль — 1 щіпка

Перець чорний — 1 щіпка

Приправа (для курки) — 1 дрібка

Порошок часниковий — 1 дрібка

Соєвий соус — 2 ст. л.

Мед — 1 ст. л.

Авокадо — 1 шт

Сир м'який (камамбер) — 100 г

Огірок — 1 шт

Рукола — 50 г

Спосіб приготування:

Додаємо до курки сіль, перець, мелений часник. Поливаємо соєвим соусом, медом, руками розподіляємо всі спеції по курячому філе і відправляємо його в духовку при 180 градусах на 30 хвилин. В цей час займемось підготовкою решти продуктів. Огірок нарізаємо невеликими кубиками. У авокадо прибираємо шкірку з кісточкою і нарізаємо м'якоть невеликими шматочками. Крупними шматками нарізаємо камамбер. Запечене та охололе філе куряче нарізаємо також невеликими кубиками. У мисці, в якій збираємось подавати салат, змішуємо миту руколу, авокадо, огірки, камамбер. Зверху викладаємо ароматні шматочки курячого філе.

Закуска не потребує заправки, та, якщо бажаєте додати пікантних ноток, листя руколи та авокадо можна злегка збризнути оливковою олією та лимонним соком. Цей салат так сподобається гостям, що вони будуть просити рецепт, просто як у випадку з крабовим шаровим салатом.