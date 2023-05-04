Просто загорніть фарш у плескачик: знаменитий рецепт іспанської тортильї

Така страва буде доречна на будь-який прийом їжі

Тортилья – це традиційна страва іспанської кухні, простіше кажучи – класичний омлет із картоплею. З такого поєднання продуктів виходить дуже смачна страва. Така тортилья ідеальна як у гарячому вигляді, так і в холодному як закуска.

Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився основними секретами приготування знаменитої іспанської страви. По-перше, яйця обов’язково треба солити перед додаванням у картоплю — це допомагає їм утримувати вологу під час приготування страви та тортилья буде соковитішою. По-друге, при приготуванні тортильї важливо використовувати велику кількість олії. Важливе значення має і вогонь, на якому готується страва — не можна робити його занадто великим. Ну що ж, беремо інгредієнти та готуємо тортилью!

Як приготувати іспанську тортилью

Інгредієнти:

500 г картоплі;

5 яєць;

100 мл оливкової олії (+2 ст. л. для смаження тортильї);

1 цибуля;

сіль до свого смаку.

Спосіб приготування: