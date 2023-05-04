Просто загорніть фарш у плескачик: знаменитий рецепт іспанської тортильї
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Така страва буде доречна на будь-який прийом їжі
Тортилья – це традиційна страва іспанської кухні, простіше кажучи – класичний омлет із картоплею. З такого поєднання продуктів виходить дуже смачна страва. Така тортилья ідеальна як у гарячому вигляді, так і в холодному як закуска.
Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився основними секретами приготування знаменитої іспанської страви. По-перше, яйця обов’язково треба солити перед додаванням у картоплю — це допомагає їм утримувати вологу під час приготування страви та тортилья буде соковитішою. По-друге, при приготуванні тортильї важливо використовувати велику кількість олії. Важливе значення має і вогонь, на якому готується страва — не можна робити його занадто великим. Ну що ж, беремо інгредієнти та готуємо тортилью!
Як приготувати іспанську тортилью
Інгредієнти:
- 500 г картоплі;
- 5 яєць;
- 100 мл оливкової олії (+2 ст. л. для смаження тортильї);
- 1 цибуля;
- сіль до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Очистьте картоплю і наріжте кільцями середньої товщини. Намагайтеся робити товщину шматочків однаковою. Цибулину очистьте і наріжте кубиками.
- Розігрійте сковороду з антипригарним покриттям, влийте 100 мл оливкової олії й дайте трохи нагрітися. Викладіть картоплю та обсмажте 10 хвилин. Потім додайте цибулю і смажте на середньому вогні до м’якості картоплі.
- За допомогою лопатки розділіть картоплю на менші шматочки. Це потрібно для того, щоб потім було зручніше змішувати яйця з картоплею, і вони краще об’єдналися.
- Процідіть картоплю з цибулею через сито, щоб позбутися зайвої олії. Викладіть картоплю з цибулею в миску, додайте сіль до смаку і перемішайте.
- В іншу миску вбийте 5 яєць, посоліть і перемішайте вилкою або віночком. З’єднайте яйця з картоплею та дайте суміші постояти близько 5 хвилин.
- Розігрійте сковороду з невеликою кількістю оливкової олії, викладіть яєчно-картопляну суміш на сковороду та розрівняйте лопаткою. Смажте на середньому вогні, поки яйця не загуснуть.
- Обережно переверніть тортилью за допомогою тарілки. Для цього візьміть плоску тарілку, яка буде ширшою за вашу сковороду. Покладіть тарілку зверху на сковороду та обережно переверніть сковороду, тримаючи тарілку за дно. Додайте на сковороду ще 1-2 ложки масла, що залишилося, і викладете тортилью сирою стороною вниз. Смажте ще 3-4 хвилини, потім дайте постояти тортильї в сковороді ще 2 хвилини.