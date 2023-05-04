Просто заверните фарш в лепешку: знаменитый рецепт испанской тортильи

Такое блюдо будет уместно на любой прием пищи

Тортилья – это традиционное блюдо испанской кухни, проще говоря – классический омлет с картофелем. Из такого сочетания продуктов получается очень вкусное блюдо. Такая тортилья идеальна как в горячем виде, так и в холодном как закуска.

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко поделился основными секретами приготовления знаменитого испанского блюда. Во-первых, яйца обязательно надо солить перед добавлением в картофель — это помогает им удерживать влагу во время приготовления блюда и тортилья будет более сочной. Во-вторых, при приготовлении тортильи важно использовать большое количество масла. Важное значение имеет и огонь, на котором готовится блюдо — нельзя делать его слишком большим. Ну что же, берем ингредиенты и готовим тортилью!

Как приготовить испанскую тортилью

Ингредиенты:

500 г картофеля;

5 яиц;

100 мл оливкового масла (+2 ст. л. для жарки тортильи);

1 лук;

соль — по вкусу.

Способ приготовления: