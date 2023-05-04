Просто заверните фарш в лепешку: знаменитый рецепт испанской тортильи
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Такое блюдо будет уместно на любой прием пищи
Тортилья – это традиционное блюдо испанской кухни, проще говоря – классический омлет с картофелем. Из такого сочетания продуктов получается очень вкусное блюдо. Такая тортилья идеальна как в горячем виде, так и в холодном как закуска.
Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко поделился основными секретами приготовления знаменитого испанского блюда. Во-первых, яйца обязательно надо солить перед добавлением в картофель — это помогает им удерживать влагу во время приготовления блюда и тортилья будет более сочной. Во-вторых, при приготовлении тортильи важно использовать большое количество масла. Важное значение имеет и огонь, на котором готовится блюдо — нельзя делать его слишком большим. Ну что же, берем ингредиенты и готовим тортилью!
Как приготовить испанскую тортилью
Ингредиенты:
- 500 г картофеля;
- 5 яиц;
- 100 мл оливкового масла (+2 ст. л. для жарки тортильи);
- 1 лук;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления:
- Очистите картофель и нарежьте кольцами средней толщины. Старайтесь делать толщину кусочков одинаковой. Луковицу очистите и нарежьте кубиками.
- Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием, влейте 100 мл оливкового масла и дайте немного нагреться .Выложите картофель и обжарьте 10 минут. Затем добавьте лук и жарьте на среднем огне до мягкости картофеля.
- С помощью лопатки разделите картофель на меньшие кусочки. Это нужно для того, чтобы потом удобнее было смешивать яйца с картофелем, и они лучше объединились.
- Процедите картофель с луком через сито, чтобы избавиться от лишнего масла. Выложите картофель с луком в миску, добавьте соль по вкусу и перемешайте.
- В другую миску вбейте 5 яиц, посолите и перемешайте вилкой или венчиком. Соедините яйца с картофелем и дайте смеси постоять около 5 минут.
- Разогрейте сковороду с небольшим количеством оливкового масла, выложите яично-картофельную смесь на сковороду и разровняйте лопаткой. Жарьте на среднем огне, пока яйца не загустеют.
- Осторожно переверните тортилью с помощью тарелки. Для этого возьмите плоскую тарелку, которая будет шире вашей сковороды. Уложите тарелку сверху на сковороду и осторожно переверните сковороду, держа тарелку за дно. Добавьте на сковороду еще 1-2 ложки оставшегося масла и выложите тортилью сырой стороной вниз. Жарьте еще 3-4 минуты, затем дайте тортилье постоять в сковороде еще 2 минуты.