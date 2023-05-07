Три бюджетні інгредієнти — і закуска стане бомбою: рецепт ідеального паштету

Найпростіший весняний рецепт

Найкорисніші продукти для організму – сезонні та ті, які вирощені у місцевості, де людина живе. Один із таких продуктів на цей час – редиска. Його не всі люблять, та і яку страву з цим овочем може згадати людина, крім простенького салату чи звичайної окрошки?

Однак з редиски можна готувати та оригінальні страви. І зовсім необов’язково скористатися нудними рецептами. Сьогодні ми разом із "Главредом" приготуємо одну з таких незвичайних страв — паштет. Смачний, простий та легкий рецепт точно здивує вас та ваших близьких.

Як приготувати паштет з редис

Інгредієнти:

редиска (середня) — 10 шт;

сир фета (м’який) — 180 гр;

кріп, петрушка, базилік — до свого смаку;

лимон.

Спосіб приготування:

Редиску помити та натерти на великій тертці. Сир фета подрібнити вилкою та з’єднати з редискою. Додати 1 столову ложку соку лимона. Зелень помити, обсушити та дрібно порізати. Змішати всі інгредієнти та поставити в холодильник на 25 хвилин. Порізати скибочками багет, обсушити на сковороді та змастити паштет з редиски на грінки.

Раніше "Телеграф" розповідав, як корисніше вживати ранню редиску. З такими порадами ваші продукти стануть ще кориснішими.