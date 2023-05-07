Будуть просто нарозхват: швидкий рецепт бомбічних трубочок із трьох інгредієнтів
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Чудова страва за пару хвилин
Лаваш – ідеальний продукт, з якого можна приготувати домашню шаурму, рулети з овочами, закусочні пироги,слойки, лазанью і піцу. Ще лаваш буде ідеальною основою для приготування смачних закусок із різними начинками.
Сьогодні ми з "Главредом" приготуємо зовсім незвичайну закуску — трубочки з лаваша з картопляною начинкою. Вони вийдуть смачними та хрусткими, а всередині – неймовірно ніжними. Ваші гості гідно оцінять цю страву.
Як приготувати трубочки з лаваша з начинкою з картоплі.
Інгредієнти:
- лаваш — 1 шт.;
- картопля — 3 шт;
- твердий сир — 120 гр.;
- кріп, сіль, петрушка, часник — до свого смаку;
- кунжут для посипання.
Спосіб приготування:
- Картоплю почистити, порізати та відварити у підсоленій воді.
- Зробити картопляне пюре, додати трохи вершкового масла.
- Зелень помити та подрібнити, сир натерти на великій тертці. Додати у пюре, добре перемішати начинку на трубочки.
- Лаваш порізати тонкими смужками, покласти начинку всередину і згорнути в трубочки.
- Деко застелити пергаментним папером і перекласти туди трубочки.
- Змастити їх оливковою олією та посипати кунжутом.
- Готувати трубочки 10 хвилин у розігрітій до 200 градусів духовці.
З лаваша можна приготувати незвичайну закуску з оселедцем. Таким блюдом ви точно здивуєте своїх близьких.