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Будуть просто нарозхват: швидкий рецепт бомбічних трубочок із трьох інгредієнтів

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Приголомшливі трубочки з картоплею
Приголомшливі трубочки з картоплею. Фото krainau.com

Чудова страва за пару хвилин

Лаваш – ідеальний продукт, з якого можна приготувати домашню шаурму, рулети з овочами, закусочні пироги,слойки, лазанью і піцу. Ще лаваш буде ідеальною основою для приготування смачних закусок із різними начинками.

Сьогодні ми з "Главредом" приготуємо зовсім незвичайну закуску — трубочки з лаваша з картопляною начинкою. Вони вийдуть смачними та хрусткими, а всередині – неймовірно ніжними. Ваші гості гідно оцінять цю страву.

Як приготувати трубочки з лаваша з начинкою з картоплі.

Інгредієнти:

  • лаваш — 1 шт.;
  • картопля — 3 шт;
  • твердий сир — 120 гр.;
  • кріп, сіль, петрушка, часник — до свого смаку;
  • кунжут для посипання.

Спосіб приготування:

  1. Картоплю почистити, порізати та відварити у підсоленій воді.
  2. Зробити картопляне пюре, додати трохи вершкового масла.
  3. Зелень помити та подрібнити, сир натерти на великій тертці. Додати у пюре, добре перемішати начинку на трубочки.
  4. Лаваш порізати тонкими смужками, покласти начинку всередину і згорнути в трубочки.
  5. Деко застелити пергаментним папером і перекласти туди трубочки.
  6. Змастити їх оливковою олією та посипати кунжутом.
  7. Готувати трубочки 10 хвилин у розігрітій до 200 градусів духовці.

З лаваша можна приготувати незвичайну закуску з оселедцем. Таким блюдом ви точно здивуєте своїх близьких.

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#Рецепт #Закуска #Лаваш #Готуємо вдома