Будуть просто нарозхват: швидкий рецепт бомбічних трубочок із трьох інгредієнтів

Чудова страва за пару хвилин

Лаваш – ідеальний продукт, з якого можна приготувати домашню шаурму, рулети з овочами, закусочні пироги,слойки, лазанью і піцу. Ще лаваш буде ідеальною основою для приготування смачних закусок із різними начинками.

Сьогодні ми з "Главредом" приготуємо зовсім незвичайну закуску — трубочки з лаваша з картопляною начинкою. Вони вийдуть смачними та хрусткими, а всередині – неймовірно ніжними. Ваші гості гідно оцінять цю страву.

Як приготувати трубочки з лаваша з начинкою з картоплі.

Інгредієнти:

лаваш — 1 шт.;

картопля — 3 шт;

твердий сир — 120 гр.;

кріп, сіль, петрушка, часник — до свого смаку;

кунжут для посипання.

Спосіб приготування:

Картоплю почистити, порізати та відварити у підсоленій воді. Зробити картопляне пюре, додати трохи вершкового масла. Зелень помити та подрібнити, сир натерти на великій тертці. Додати у пюре, добре перемішати начинку на трубочки. Лаваш порізати тонкими смужками, покласти начинку всередину і згорнути в трубочки. Деко застелити пергаментним папером і перекласти туди трубочки. Змастити їх оливковою олією та посипати кунжутом. Готувати трубочки 10 хвилин у розігрітій до 200 градусів духовці.

З лаваша можна приготувати незвичайну закуску з оселедцем. Таким блюдом ви точно здивуєте своїх близьких.