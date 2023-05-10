Діти будуть в захваті: неймовірно смачні конвертики з трьох інгредієнтів
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Такі смачні "млинці" готуються дуже швидко
Якщо набридли пишні омлети з начинками, варто звернути увагу на конвертики з шинкою та сиром. Така страва складається з мінімуму інгредієнтів. Яєчні конвертики виходять смачними й апетитними на вигляд.
А ще вони дуже ситні — за рахунок начинки. Страва готується швидко й просто. Рецептом поділились на порталі "Вона".
Інгредієнти:
- 4 шт. яєць;
- 100 г. твердого сиру;
- 150 г. шинки;
- зелень за бажанням;
- сіль, чорний перець;
- олія для смаження.
Спосіб приготування:
- В миску вбиваємо яйця. Додаємо дрібку солі, чорного перцю та ретельно збиваємо вінчиком. Шинку нарізаємо маленькими кубиками, а твердий сир натираємо.
- Сковорідку змащуємо невеликою кількістю рослинної олії. Вливаємо трохи яєчної суміші та розрівнюємо.
- Потім млинець перевертаємо на інший бік. Викладаємо трохи начинки та загортаємо у конвертик. Смажимо ще декілька хвилин та знімаємо з вогню. Повторюємо це з усіма продуктами.
Такі конвертики стануть ідеальним сніданком — якщо посипати їх зеленню та подати з сирним соусом. Також їх дуже зручно брати з собою в школу чи на роботу.