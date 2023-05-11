Кефір, одне яйце та десять хвилин часу: рецепт повітряних пиріжків
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Побалуйте своїх близьких ситною стравою
Правильне харчування – це добре. Але так іноді хочеться чогось калорійного та смачного.
Саме таку страву з "Бабусиними рецептами" ми сьогодні й приготуємо. Смажені пиріжки з начинкою із сиру, ковбаси та зеленої цибулі – що може бути смачніше для ситного перекусу? Тому беремо продукти та йдемо готувати.
Як приготувати пиріжки з начинкою
Інгредієнти:
Для тіста:
- кефір – 300 мл;
- борошно — 480 г;
- сода — 0,5 ч. л.;
- соняшникова олія – 20 г;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- яйце – 1 шт.;
- цукор – 1 ч. л.
Для начинки:
- сир – 200 г;
- зелена цибуля – пучок;
- варена ковбаса — 100 г.
Спосіб приготування:
- У кефірі розчинити соду, накрити суміш харчовою плівкою та залишити в теплі на 10 хвилин.
- У суміш додати цукор, сіль, яйце та змішати компоненти до повного розчинення.
- Просіяти в суміш борошно і замісити м’яке тісто.
- Додати в тісто олію і продовжувати замішувати до її еластичності. Залишити під харчовою плівкою на 10 хвилин.
- Дрібно натерти сир та ковбасу, з’єднати їх. Додати нарізану зелену цибулю.
- Розділити тісто на дві рівні частини, кожну розкотити на великі тонкі пласти.
- На один із пластів викласти невеликими купками начинку. Краї начинки змастити водою.
- Накрити начинку другим пластом, позначити на великому шарі межі маленьких пиріжків руками. За допомогою спеціальної форми або склянки розділити шар на невеликі круглі пиріжки.
- У сковороді розігріти олію, викласти пиріжки. На середньому вогні обсмажити випічку до золотистої скоринки з обох боків. Страва готова.
Якщо не хочеться возитися з тістом, можна приготувати ліниві пиріжки. Це хороший вибір для тих, хто любить смачно поїсти, але не хоче витрачати багато часу на приготування їжі.