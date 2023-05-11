Кефір, одне яйце та десять хвилин часу: рецепт повітряних пиріжків

Побалуйте своїх близьких ситною стравою

Правильне харчування – це добре. Але так іноді хочеться чогось калорійного та смачного.

Саме таку страву з "Бабусиними рецептами" ми сьогодні й приготуємо. Смажені пиріжки з начинкою із сиру, ковбаси та зеленої цибулі – що може бути смачніше для ситного перекусу? Тому беремо продукти та йдемо готувати.

Як приготувати пиріжки з начинкою

Інгредієнти:

Для тіста:

кефір – 300 мл;

борошно — 480 г;

сода — 0,5 ч. л.;

соняшникова олія – 20 г;

сіль — 0,5 ч. л.;

яйце – 1 шт.;

цукор – 1 ч. л.

Для начинки:

сир – 200 г;

зелена цибуля – пучок;

варена ковбаса — 100 г.

Спосіб приготування:

У кефірі розчинити соду, накрити суміш харчовою плівкою та залишити в теплі на 10 хвилин. У суміш додати цукор, сіль, яйце та змішати компоненти до повного розчинення. Просіяти в суміш борошно і замісити м’яке тісто. Додати в тісто олію і продовжувати замішувати до її еластичності. Залишити під харчовою плівкою на 10 хвилин. Дрібно натерти сир та ковбасу, з’єднати їх. Додати нарізану зелену цибулю. Розділити тісто на дві рівні частини, кожну розкотити на великі тонкі пласти. На один із пластів викласти невеликими купками начинку. Краї начинки змастити водою. Накрити начинку другим пластом, позначити на великому шарі межі маленьких пиріжків руками. За допомогою спеціальної форми або склянки розділити шар на невеликі круглі пиріжки. У сковороді розігріти олію, викласти пиріжки. На середньому вогні обсмажити випічку до золотистої скоринки з обох боків. Страва готова.

Якщо не хочеться возитися з тістом, можна приготувати ліниві пиріжки. Це хороший вибір для тих, хто любить смачно поїсти, але не хоче витрачати багато часу на приготування їжі.