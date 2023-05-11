Кефир, одно яйцо и десять минут времени: рецепт воздушных пирожков
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Побалуйте своих близких сытным блюдом
Правильное питание – это хорошо. Но так иногда хочется чего-нибудь калорийного и вкусного.
Именно такое блюдо с "Бабусиними рецептами" мы сегодня и приготовим. Жареные пирожки с начинкой из сыра, колбасы и зеленого лука – что может быть вкуснее для сытного перекуса? Поэтому берем продукты и идем готовить.
Как приготовить жареные пирожки с начинкой
Ингредиенты
Для теста:
- кефир – 300 мл;
- мука – 480 г;
- сода – 0,5 ч. л.;
- подсолнечное масло – 20 г;
- соль – 0,5 ч. л.;
- яйцо – 1 шт.;
- сахар – 1 ч. л.
Для начинки:
- творог – 200 г;
- зеленый лук – пучок;
- вареная колбаса – 100 г.
Способ приготовления:
- В кефире растворить соду, накрыть смесь пищевой плёнкой и оставить в тепле на 10 минут.
- В смесь добавить сахар, соль, яйцо и смешать компоненты до полного растворения.
- Просеять в смесь муку и замесить мягкое тесто.
- Добавить в тесто растительное масло и продолжать замешивать до его эластичности. Оставить под пищевой плёнкой на 10 минут.
- Мелко натереть творог и колбасу, соединить их. Добавить нарезанный зеленый лук.
- Разделить тесто на две равные части, каждую раскатать на большие тонкие пласты.
- На один из пластов выложить небольшими кучками начинку. Края начинки смазать водой.
- Накрыть начинку вторым пластом, обозначить на большом пласте границы маленьких пирожков руками. С помощью специальной формы или стакана разделить пласт на небольшие круглые пирожки.
- В сковороде разогреть подсолнечное масло, выложить пирожки. На среднем огне обжарить выпечку до золотистой корочки с обеих сторон. Блюдо готово.
Если не хочется возиться с тестом, можно приготовить ленивые пирожки. Это хороший выбор для тех, кто любит вкусно покушать, но не хочет тратить много времени на приготовление еды.