Кефир, одно яйцо и десять минут времени: рецепт воздушных пирожков

Побалуйте своих близких сытным блюдом

Правильное питание – это хорошо. Но так иногда хочется чего-нибудь калорийного и вкусного.

Именно такое блюдо с "Бабусиними рецептами" мы сегодня и приготовим. Жареные пирожки с начинкой из сыра, колбасы и зеленого лука – что может быть вкуснее для сытного перекуса? Поэтому берем продукты и идем готовить.

Как приготовить жареные пирожки с начинкой

Ингредиенты

Для теста:

кефир – 300 мл;

мука – 480 г;

сода – 0,5 ч. л.;

подсолнечное масло – 20 г;

соль – 0,5 ч. л.;

яйцо – 1 шт.;

сахар – 1 ч. л.

Для начинки:

творог – 200 г;

зеленый лук – пучок;

вареная колбаса – 100 г.

Способ приготовления:

В кефире растворить соду, накрыть смесь пищевой плёнкой и оставить в тепле на 10 минут. В смесь добавить сахар, соль, яйцо и смешать компоненты до полного растворения. Просеять в смесь муку и замесить мягкое тесто. Добавить в тесто растительное масло и продолжать замешивать до его эластичности. Оставить под пищевой плёнкой на 10 минут. Мелко натереть творог и колбасу, соединить их. Добавить нарезанный зеленый лук. Разделить тесто на две равные части, каждую раскатать на большие тонкие пласты. На один из пластов выложить небольшими кучками начинку. Края начинки смазать водой. Накрыть начинку вторым пластом, обозначить на большом пласте границы маленьких пирожков руками. С помощью специальной формы или стакана разделить пласт на небольшие круглые пирожки. В сковороде разогреть подсолнечное масло, выложить пирожки. На среднем огне обжарить выпечку до золотистой корочки с обеих сторон. Блюдо готово.

Если не хочется возиться с тестом, можно приготовить ленивые пирожки. Это хороший выбор для тех, кто любит вкусно покушать, но не хочет тратить много времени на приготовление еды.