Як приготувати рулет — рецепт з курячим фаршем

Страва буде хотітися знову і знову

Приготувати сирний рулет можна до будь-якої події — він доречний і на сімейному обіді, і на святковому столі. Начинки для такої страви можуть бути різноманітні: овочеві, м’ясні або змішані.

"Країна У" рекомендує приготувати сирний рулет саме з курячим фаршем. Така страва готується неймовірно просто, а змітається зі столу за лічені хвилини. Якщо не вірите – перевірте.

Як приготувати сирний рулет з курячим фаршем

Інгредієнти на 4 порції:

куряче філе – 400-500 г;

твердий сир – 160-180 г;

яйце – 4 шт.;

борошно – 3 ст.

сметана – 3 ст.

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

олія – 1 ч.л.;

часник – 2 зубчики;

паприка, сіль, чорний мелений перець – на свій смак.

Спосіб приготування:

Куряче філе перекрутити через м’ясорубку або перебити в блендері до консистенції фаршу. Цибулю нарізати маленькими кубиками, додати до курячого фаршу. Додати в суміш спеції та подрібнений часник, ретельно перемішати до однорідності і відставити для просочення. Твердий сир натерти на середній тертці. Яйця розбити в глибоку місткість, додати подрібнений сир, сметану, чорний перець і сіль до смаку, все перемішати. Духовку розігріти до 180 градусів. Деко застелити пергаментним папером, злегка змастити олією. На пергамент вилити сирну масу, рівномірно розподілити її тонким шаром. Запікати 15 хвилин. Витягти блюдо з духовки, трохи остудити, зверху нанести курячий фарш, розподілити по всьому периметру. Загорнути у щільний рулет. Рулет необхідно обернути пергаментом, зверху замотати фольгою кілька шарів. Запікати рулет потрібно за 180 градусів 60 хвилин.

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