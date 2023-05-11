Як приготувати рулет — рецепт з курячим фаршем
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Страва буде хотітися знову і знову
Приготувати сирний рулет можна до будь-якої події — він доречний і на сімейному обіді, і на святковому столі. Начинки для такої страви можуть бути різноманітні: овочеві, м’ясні або змішані.
"Країна У" рекомендує приготувати сирний рулет саме з курячим фаршем. Така страва готується неймовірно просто, а змітається зі столу за лічені хвилини. Якщо не вірите – перевірте.
Як приготувати сирний рулет з курячим фаршем
Інгредієнти на 4 порції:
- куряче філе – 400-500 г;
- твердий сир – 160-180 г;
- яйце – 4 шт.;
- борошно – 3 ст.
- сметана – 3 ст.
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- олія – 1 ч.л.;
- часник – 2 зубчики;
- паприка, сіль, чорний мелений перець – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Куряче філе перекрутити через м’ясорубку або перебити в блендері до консистенції фаршу.
- Цибулю нарізати маленькими кубиками, додати до курячого фаршу.
- Додати в суміш спеції та подрібнений часник, ретельно перемішати до однорідності і відставити для просочення.
- Твердий сир натерти на середній тертці.
- Яйця розбити в глибоку місткість, додати подрібнений сир, сметану, чорний перець і сіль до смаку, все перемішати.
- Духовку розігріти до 180 градусів. Деко застелити пергаментним папером, злегка змастити олією. На пергамент вилити сирну масу, рівномірно розподілити її тонким шаром. Запікати 15 хвилин.
- Витягти блюдо з духовки, трохи остудити, зверху нанести курячий фарш, розподілити по всьому периметру. Загорнути у щільний рулет.
- Рулет необхідно обернути пергаментом, зверху замотати фольгою кілька шарів.
- Запікати рулет потрібно за 180 градусів 60 хвилин.
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