Дешево, смачно і швидко: улюблена студентська страва врятує від голоду

Всі обожнюють цю картоплю зі смаженими яйцями

Рецепт смаженої з яйцями картоплі стане вам у пригоді, коли дуже швидко потрібно щось перекусити, а готового нічого немає. Пропонуємо приготувати картопляник, чимось схожий на рьошті з беконом.

Така картопля – чудовий варіант, адже це дешево, смачно і швидко. Рецептом поділились на порталі "Їсти".

Інгредієнти:

3 середні картоплини

2 яйця

сіль

спеції

чорний мелений перець

зелень

олія для смаження

Спосіб приготування:

Картоплю чистимо і тремо на грубу тертку. Додаємо сіль, перець, спеції і ретельно вимішати. На сковороду наливаємо олії і, коли вона розігріється, викладаємо картоплю на ціле дно сковороди. Як один суцільний млинець або дерун. Смажимо 3-4 хвилини на невеликому вогні, контролюючи, щоб не підгоріло. Можна накрити кришкою. Обережно перевертаємо млинець на другий бік. Вибиваємо зверху яйця. Накриваємо кришкою ще на дві хвилини.

Готову страву посипаємо подрібненою зеленню. Якщо яйця розбито правильно, то страва буде ідеальною — білок схопиться, а жовток залишиться цілим і рідким. І це все з надзвичайно смачним картопляним млинцем.