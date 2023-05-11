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Елементарна дія, в якій всі помиляються: як правильно розбити яйце

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Не знадобиться ні ніж, ні інші предмети
Не знадобиться ні ніж, ні інші предмети. Фото clutch.net.ua

Так, щоб шкаралупа не пошкодила жовток

Є кілька способів розбити яйце — для яєчні, омлету чи випічки. Перед цим варто перевірити, чи воно свіже. У багатьох людей виникає ситуація, коли в миску чи сковороду постійно потрапляє шкаралупа, а іноді — жовток порушується там, де він потрібен цілим.

Є дуже простий метод, який зробить виникнення обох проблем малоймовірним. Річ у тім, що багато кулінарів розбивають яйця неправильно. Ні ніж, ні інші предмети для вірного розбивання не знадобляться, інформує Ukr.Media.

Як розбивати яйця?

Не існує рецепта, в якому потрібно додати до страви яєчну шкаралупу. А вона часто потрапляє до інших продуктів через неправильне розбивання — ножем або об край миски. Насправді ж, розбивати яйця слід об пласку поверхню, наприклад, стільницю.

Цільтесь в бік яйця, намагайтесь вдарити його посередині між загостреним і круглим кінцями. А вже потім, тримаючи яйце над мискою чи сковородою, розсуньте тріщину великими пальцями, випускаючи сире яйце в посуд. Щоб жовток не розірвався під час проходження крізь краї шкарлупи, розсуньте їх одразу широко.

Фахівці відзначають, що розбивання яєць об плоску поверхню краще навіть з погляду безпеки. Так бактерії з меншою ймовірністю потраплять із поверхні шкаралупи в яйце. До речі, незле буде нагадати час для варіння яєць.

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