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На звичайні деруни навіть не глянете: швейцарська страва змінить ваші уявлення про картоплю

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Така страва не залишить нікого байдужим
Така страва не залишить нікого байдужим. Фото Сегодня

Готуємо рьошті з беконом і цибулею

Всі люблять ароматні деруни — смажені картопляні оладки з хрумкою скоринкою. Але пропонуємо урізноманітнити свій раціон швейцарським аналогом цієї страви — рьошті. Це дуже смачно.

У Швейцарії рьошті бувають двох типів — із сирої картоплі та з вареної. Кожен варіант гарний по-своєму. Крім картоплі, в рьошті часто додають цибулю та бекон, а в деяких регіонах навіть яблуко. Бекон можна до картоплі не додавати, а обсмажити скибочки окремо. Рецептом поділились на порталі sate.com.ua.

Інгредієнти:

  • 1 цибулина
  • 70-100 г бекону
  • 300 г картоплі
  • олія для смаження
  • 3 яйця
  • за смаком — зелень, сіль, перець

Спосіб приготування:

  1. Цибулю розрізаємо на 2 частини та нарізаємо півкільцями. Бекон нарізаємо смужками завширшки 5 мм.
  2. Дрібно ріжемо зелень. Картоплю чистимо, натираємо на великій або середній тертці і віджимаємо з неї сік (для цього можна скористатися марлею).
  3. У широку миску викладаємо картоплю, цибулю, бекон. Додаємо сіль та перець, усе перемішуємо.
  4. Сковорідку з олією розігріваємо. Викладаємо оладки, зверху розрівнюємо лопаткою. Обсмажуємо на помірному вогні 7–8 хвилин із кожного боку. В кінці смажимо перепелині або курячі яйця.

Рьошті викладаються на таріль, зверху — смажені яйця (перепелині — на кожну оладку, курячі — поверх двох). Вони посипаються зеленню і одразу подаються. Гарно смакуватиме до таких ароматних оладок соус на основі сметани.

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#Рецепт #Картопля #Картопля #Деруни