На обычные драники даже не посмотрите: швейцарское блюдо изменит ваши представления о картофеле

Готовим решти с беконом и луком

Все любят ароматные деруны – жареные картофельные оладьи с хрустящей корочкой. Но предлагаем разнообразить свой рацион швейцарским аналогом этого блюда – решти. Это очень вкусно.

В Швейцарии решти бывают двух типов — из сырого картофеля и из вареного. Каждый вариант хорош по-своему. Кроме картофеля, в решете часто добавляют лук и бекон, а в некоторых регионах даже яблоко. Бекон можно к картофелю не добавлять, а обжарить ломтики по отдельности. Рецептом поделились на портале sate.com.ua.

Ингредиенты:

1 луковица

70-100 г бекона

300 г картофеля

масло для жарки

3 яйца

по вкусу – зелень, соль, перец

Способ приготовления:

Лук разрезаем на 2 части и нарезаем полукольцами. Бекон нарезаем полосками шириной 5 мм. Мелко режем зелень. Картошку чистим, натираем на большой или средней терке и отжимаем из нее сок (для этого можно воспользоваться марлей). В широкую миску выкладываем картофель, лук, бекон. Добавляем соль и перец, перемешиваем все. Сковороду с маслом разогреваем. Выкладываем оладьи, сверху разравниваем лопаткой. Обжариваем на умеренном огне 7-8 минут с каждой стороны. В конце жарим перепелиные или куриные яйца.

Решти выкладываются на тарелку, сверху – жареные яйца (перепелиные – на каждую оладью, куриные – поверх двух). Они посыпаются зеленью и сразу подаются. Хорошо будет пользоваться такими ароматными оладьями соус на основе сметаны.