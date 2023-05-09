На обычные драники даже не посмотрите: швейцарское блюдо изменит ваши представления о картофеле
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Готовим решти с беконом и луком
Все любят ароматные деруны – жареные картофельные оладьи с хрустящей корочкой. Но предлагаем разнообразить свой рацион швейцарским аналогом этого блюда – решти. Это очень вкусно.
В Швейцарии решти бывают двух типов — из сырого картофеля и из вареного. Каждый вариант хорош по-своему. Кроме картофеля, в решете часто добавляют лук и бекон, а в некоторых регионах даже яблоко. Бекон можно к картофелю не добавлять, а обжарить ломтики по отдельности. Рецептом поделились на портале sate.com.ua.
Ингредиенты:
- 1 луковица
- 70-100 г бекона
- 300 г картофеля
- масло для жарки
- 3 яйца
- по вкусу – зелень, соль, перец
Способ приготовления:
- Лук разрезаем на 2 части и нарезаем полукольцами. Бекон нарезаем полосками шириной 5 мм.
- Мелко режем зелень. Картошку чистим, натираем на большой или средней терке и отжимаем из нее сок (для этого можно воспользоваться марлей).
- В широкую миску выкладываем картофель, лук, бекон. Добавляем соль и перец, перемешиваем все.
- Сковороду с маслом разогреваем. Выкладываем оладьи, сверху разравниваем лопаткой. Обжариваем на умеренном огне 7-8 минут с каждой стороны. В конце жарим перепелиные или куриные яйца.
Решти выкладываются на тарелку, сверху – жареные яйца (перепелиные – на каждую оладью, куриные – поверх двух). Они посыпаются зеленью и сразу подаются. Хорошо будет пользоваться такими ароматными оладьями соус на основе сметаны.