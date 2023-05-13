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Грінки з начинкою: рецепт бюджетного шедевра, який здивує всіх

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
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Автор
Такі грінки з начинкою точно всіх здивують Новина оновлена 13 травня 2023, 07:25
Такі грінки з начинкою точно всіх здивують. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Пару хвилин — і можна насолоджуватися стравою

Хрумкі грінки до сніданку любимо ми всі. Це найпростіша річ, яку можна приготувати. Вони універсальні — страву можна доповнювати варенням, згущеним молоком, смакувати з сиром або м’ясом, салатом або яйцями. Також ви завжди можете вибрати будь-які спеції для грінок, щоб зробити їх смачнішими саме для вас.

Сьогодні приготуємо грінки з сирною начинкою за рецептом "Школи життя". Від такої смачної страви з хрусткою скоринкою за вуха не відтягнеш. Спробуйте та переконайтеся.

Як приготувати грінки з начинкою

Інгредієнти:

  • хліб (краще тостовий) – 1 батон;
  • сир плавлений – 150 гр;
  • яйце – 2 шт.;
  • сіль — 1/2 ч. л.;
  • вівсяні пластівці – 1 ст.

Спосіб приготування:

  1. Вівсяні пластівці подрібнимо за допомогою блендера в середню крихту. У миску розбиваємо 2 яйця, додаємо 12 ч. л. солі, перемішуємо вилкою або віночком.
  2. Беремо хліб, обрізаємо краї.
  3. Розкочуємо качалкою.
  4. Корж, що вийшов, змащуємо плавленим сиром, скручуємо в рулетики.
  5. Кожен рулетик опускаємо в яйце, потім у пластівці.
  6. Нагріваємо сковороду з невеликою кількістю олії.
  7. Обсмажуємо рулетики з усіх боків до золотистого кольору.
  8. Подаємо до столу. Рулетики будуть смачними як у гарячому, так і холодному вигляді.

Відмінним варіантом на сніданок будуть ще грінки з часником. З таким рецептом ви не довго возитиметеся з приготуванням.

Теги:
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