Грінки з начинкою: рецепт бюджетного шедевра, який здивує всіх
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Пару хвилин — і можна насолоджуватися стравою
Хрумкі грінки до сніданку любимо ми всі. Це найпростіша річ, яку можна приготувати. Вони універсальні — страву можна доповнювати варенням, згущеним молоком, смакувати з сиром або м’ясом, салатом або яйцями. Також ви завжди можете вибрати будь-які спеції для грінок, щоб зробити їх смачнішими саме для вас.
Сьогодні приготуємо грінки з сирною начинкою за рецептом "Школи життя". Від такої смачної страви з хрусткою скоринкою за вуха не відтягнеш. Спробуйте та переконайтеся.
Як приготувати грінки з начинкою
Інгредієнти:
- хліб (краще тостовий) – 1 батон;
- сир плавлений – 150 гр;
- яйце – 2 шт.;
- сіль — 1/2 ч. л.;
- вівсяні пластівці – 1 ст.
Спосіб приготування:
- Вівсяні пластівці подрібнимо за допомогою блендера в середню крихту. У миску розбиваємо 2 яйця, додаємо 12 ч. л. солі, перемішуємо вилкою або віночком.
- Беремо хліб, обрізаємо краї.
- Розкочуємо качалкою.
- Корж, що вийшов, змащуємо плавленим сиром, скручуємо в рулетики.
- Кожен рулетик опускаємо в яйце, потім у пластівці.
- Нагріваємо сковороду з невеликою кількістю олії.
- Обсмажуємо рулетики з усіх боків до золотистого кольору.
- Подаємо до столу. Рулетики будуть смачними як у гарячому, так і холодному вигляді.
Відмінним варіантом на сніданок будуть ще грінки з часником. З таким рецептом ви не довго возитиметеся з приготуванням.