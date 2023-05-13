Грінки з начинкою: рецепт бюджетного шедевра, який здивує всіх

Пару хвилин — і можна насолоджуватися стравою

Хрумкі грінки до сніданку любимо ми всі. Це найпростіша річ, яку можна приготувати. Вони універсальні — страву можна доповнювати варенням, згущеним молоком, смакувати з сиром або м’ясом, салатом або яйцями. Також ви завжди можете вибрати будь-які спеції для грінок, щоб зробити їх смачнішими саме для вас.

Сьогодні приготуємо грінки з сирною начинкою за рецептом "Школи життя". Від такої смачної страви з хрусткою скоринкою за вуха не відтягнеш. Спробуйте та переконайтеся.

Як приготувати грінки з начинкою

Інгредієнти:

хліб (краще тостовий) – 1 батон;

сир плавлений – 150 гр;

яйце – 2 шт.;

сіль — 1/2 ч. л.;

вівсяні пластівці – 1 ст.

Спосіб приготування:

Вівсяні пластівці подрібнимо за допомогою блендера в середню крихту. У миску розбиваємо 2 яйця, додаємо 12 ч. л. солі, перемішуємо вилкою або віночком. Беремо хліб, обрізаємо краї. Розкочуємо качалкою. Корж, що вийшов, змащуємо плавленим сиром, скручуємо в рулетики. Кожен рулетик опускаємо в яйце, потім у пластівці. Нагріваємо сковороду з невеликою кількістю олії. Обсмажуємо рулетики з усіх боків до золотистого кольору. Подаємо до столу. Рулетики будуть смачними як у гарячому, так і холодному вигляді.

Відмінним варіантом на сніданок будуть ще грінки з часником. З таким рецептом ви не довго возитиметеся з приготуванням.