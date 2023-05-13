Гренки с начинкой: рецепт бюджетного шедевра, который удивит всех
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Пару минут — и можно наслаждаться блюдом
Хрустящие гренки к завтраку любим мы все. Это самая простая вещь, которую можно приготовить. Они универсальны – блюдо можно дополнять вареньем, сгущенкой, смаковать с сыром или мясом, салатом или яйцами. Также вы всегда можете выбрать любые специи для гренок, чтобы сделать их вкуснее именно для вас.
Сегодня приготовим гренки с творожной начинкой по рецепту "Школи життя". От такого вкусного блюда с хрустящей корочкой за уши не оттянешь. Попробуйте и убедитесь.
Как приготовить гренки с начинкой
Ингредиенты:
- хлеб (лучше тостовый) – 1 батон;
- сыр плавленый – 150 гр;
- яйцо – 2 шт.;
- соль – 1/2 ч. л.;
- овсяные хлопья – 1 ст.
Способ приготовления:
- Овсяные хлопья измельчим с помощью блендера в среднюю крошку. В миску разбиваем 2 яйца, добавляем 12 ч.л. соли, перемешиваем вилкой или венчиком.
- Берем хлеб, обрезаем края.
- Раскатываем скалкой.
- Получившийся корж смазываем плавленым сыром, скручиваем в рулетики.
- Каждый рулетик опускаем в яйцо, затем в хлопья.
- Нагреваем сковороду с небольшим количеством растительного масла.
- Обжариваем рулетики со всех сторон золотистого цвета.
- Подаем к столу. Рулетики будут вкусными как в горячем, так и в холодном виде.
Отличным вариантом на завтрак будут еще гренки с чесноком. С таким рецептом вы не будете долго возиться с приготовлением.