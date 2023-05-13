Гренки с начинкой: рецепт бюджетного шедевра, который удивит всех

Пару минут — и можно наслаждаться блюдом

Хрустящие гренки к завтраку любим мы все. Это самая простая вещь, которую можно приготовить. Они универсальны – блюдо можно дополнять вареньем, сгущенкой, смаковать с сыром или мясом, салатом или яйцами. Также вы всегда можете выбрать любые специи для гренок, чтобы сделать их вкуснее именно для вас.

Сегодня приготовим гренки с творожной начинкой по рецепту "Школи життя". От такого вкусного блюда с хрустящей корочкой за уши не оттянешь. Попробуйте и убедитесь.

Как приготовить гренки с начинкой

Ингредиенты:

хлеб (лучше тостовый) – 1 батон;

сыр плавленый – 150 гр;

яйцо – 2 шт.;

соль – 1/2 ч. л.;

овсяные хлопья – 1 ст.

Способ приготовления:

Овсяные хлопья измельчим с помощью блендера в среднюю крошку. В миску разбиваем 2 яйца, добавляем 12 ч.л. соли, перемешиваем вилкой или венчиком. Берем хлеб, обрезаем края. Раскатываем скалкой. Получившийся корж смазываем плавленым сыром, скручиваем в рулетики. Каждый рулетик опускаем в яйцо, затем в хлопья. Нагреваем сковороду с небольшим количеством растительного масла. Обжариваем рулетики со всех сторон золотистого цвета. Подаем к столу. Рулетики будут вкусными как в горячем, так и в холодном виде.

Отличным вариантом на завтрак будут еще гренки с чесноком. С таким рецептом вы не будете долго возиться с приготовлением.