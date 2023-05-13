Зробить будь-який десерт у сотні разів смачнішим: рецепт незвичайного м’ятного топінгу з чотирьох інгредієнтів

Простий рецепт шикарного сиропу

Завдяки високому вмісту ефірних олій м’ята має дуже сильний освіжаючий смак. Сироп, приготований на її основі, є відмінним доповненням до різноманітних десертних страв, випічок та напоїв.

Саме такий сироп ми приготуємо разом із "Школою життя". Такий ароматний та смачний сироп сподобається як дітям, так і дорослим.

Як приготувати м’ятний сироп

Інгредієнти:

м’ята – 150 р.;

половина лимона;

вода – 300 мл;

цукор – 250 г.

Спосіб приготування:

Стебла м’яти нарізаємо на великі частини. Лимон ріжемо часточками. Перекладаємо все в каструлю та заливаємо водою. Доводимо до кипіння, накриваємо кришкою та варимо на невеликому вогні рівно 5 хвилин. Після варіння охолоджуємо відвар до кімнатної температури та відправляємо настоюватись у холодильник на 12 годин. Потім дістаємо, проціджуємо та добре віджимаємо. Переливаємо відвар у сотейник, додаємо цукор. Ставимо на вогонь і постійно помішуючи, доводимо до кипіння та до повного розчинення цукру. Зменшуємо вогонь, проварюємо ще 5 хвилин і знімаємо з вогню. Готовий сироп переливаємо в герметичну місткість, остуджуємо та прибираємо холодильник. Термін зберігання такого сиропу – до двох тижнів.

Гарантуємо, що навіть найкраща випічка із таким сиропом стане взагалі ідеальною. Спробуйте – і ви не пошкодуєте!