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Гості нізащо не здогадаються, що в салаті: цікава копійчана закуска

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Дуже смачний пікантний салат зі звичайних продуктів
Дуже смачний пікантний салат зі звичайних продуктів. Фото ТСН

Цікаве поєднання універсальних продуктів

Салати з буряка — чудовий перекус, адже цей овоч чудово поєднується з різними акцентними продуктами. Якщо ви вже куштували салат з яблуком та чорносливом, зверніть увагу на цей рецепт з солоними огірками.

Разом з часником смак виходить цікавим та пікантним. Рецептом поділились на порталі Prosalat.com.

Інгредієнти:

  • Буряк — 1 шт
  • Огірок солоний — 2 шт
  • Часник — 2 зубчики
  • Майонез — 2 ст. л.
  • Сіль

Спосіб приготування:

  1. Буряк миємо, відварюємо з додаванням солі і оцту. Готовий буряк заливаємо холодною водою, даємо охолонути, чистимо. Натираємо овоч на крупній тертці.
  2. Огірки розрізаємо вздовж на 4 частини, потім нарізаємо тонкими півкільцями, а їх - смужками. Часник натираємо на дрібній тертці. Перекладаємо все в миску, додаємо майонез і перемішуємо.
  3. Даємо настоятися 5-10 хвилин, пробуємо, при необхідності додаємо ще трішки перетертого часнику і солі. Салат готовий до подачі.

Це смачний салат на щодень. Замість майонезу можна взяти соус на основі сметани, а солоні огірки замінити на мариновані.

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#Рецепт #Буряк #Салат