Гості нізащо не здогадаються, що в салаті: цікава копійчана закуска
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Цікаве поєднання універсальних продуктів
Салати з буряка — чудовий перекус, адже цей овоч чудово поєднується з різними акцентними продуктами. Якщо ви вже куштували салат з яблуком та чорносливом, зверніть увагу на цей рецепт з солоними огірками.
Разом з часником смак виходить цікавим та пікантним. Рецептом поділились на порталі Prosalat.com.
Інгредієнти:
- Буряк — 1 шт
- Огірок солоний — 2 шт
- Часник — 2 зубчики
- Майонез — 2 ст. л.
- Сіль
Спосіб приготування:
- Буряк миємо, відварюємо з додаванням солі і оцту. Готовий буряк заливаємо холодною водою, даємо охолонути, чистимо. Натираємо овоч на крупній тертці.
- Огірки розрізаємо вздовж на 4 частини, потім нарізаємо тонкими півкільцями, а їх - смужками. Часник натираємо на дрібній тертці. Перекладаємо все в миску, додаємо майонез і перемішуємо.
- Даємо настоятися 5-10 хвилин, пробуємо, при необхідності додаємо ще трішки перетертого часнику і солі. Салат готовий до подачі.
Це смачний салат на щодень. Замість майонезу можна взяти соус на основі сметани, а солоні огірки замінити на мариновані.