Гості нізащо не здогадаються, що в салаті: цікава копійчана закуска

Цікаве поєднання універсальних продуктів

Салати з буряка — чудовий перекус, адже цей овоч чудово поєднується з різними акцентними продуктами. Якщо ви вже куштували салат з яблуком та чорносливом, зверніть увагу на цей рецепт з солоними огірками.

Разом з часником смак виходить цікавим та пікантним. Рецептом поділились на порталі Prosalat.com.

Інгредієнти:

Буряк — 1 шт

Огірок солоний — 2 шт

Часник — 2 зубчики

Майонез — 2 ст. л.

Сіль

Спосіб приготування:

Буряк миємо, відварюємо з додаванням солі і оцту. Готовий буряк заливаємо холодною водою, даємо охолонути, чистимо. Натираємо овоч на крупній тертці. Огірки розрізаємо вздовж на 4 частини, потім нарізаємо тонкими півкільцями, а їх - смужками. Часник натираємо на дрібній тертці. Перекладаємо все в миску, додаємо майонез і перемішуємо. Даємо настоятися 5-10 хвилин, пробуємо, при необхідності додаємо ще трішки перетертого часнику і солі. Салат готовий до подачі.

Це смачний салат на щодень. Замість майонезу можна взяти соус на основі сметани, а солоні огірки замінити на мариновані.