Будете готувати його щодня: пікантний салат з бюджетних продуктів
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Ще одна варіація на тему улюбленого всіма салату з буряка
Всі люблять салати з буряка, адже це бюджетно, корисно і дуже смачно. Якщо ви вже готували цікаву намазку на бутерброди, пропонуємо скуштувати цікавий салат з буряка з яблуком.
Він швидко готується — особливо якщо є попередньо відварений і охололий буряк. Рецептом поділились на порталі Prosalat.com.
Інгредієнти:
- Буряк (великі бульби) — 3 шт
- Яблуко (велике, бажано кисле) — 1 шт
- Часник (за смаком) — 3 зуб.
- Олія (будь-яке за смаком) — 3 ст. л.
- Чорнослив (попередньо помити) — 10 шт
- Горіхи — за бажанням
Спосіб приготування:
- Буряк відварюємо та даємо йому вистигнути. Вже охололий овоч чистимо на натираємо на крупній тертці.
- Чорнослив на кілька хвилин заливаємо окропом. Після — відкидаємо на друшляк і залишаємо, щоб стікала зайва вода.
- Яблуко чистимо від шкірки. Розрізаємо на дві половинки — щоб було зручно вибрати насінинки та плівки. Чистимо. Теж натираємо на крупну тертку.
- Часник очищаємо і пропускаємо через часникодавку. Можна також роздушити зубчики лезом ножа, покладеним паралельно до дошки, а потім — дрібно нарізати. Чорнослив теж дрібно ріжемо.
- Змішуємо всі компоненти, солимо та заправляємо олією. При бажанні вмішуємо очищені і подрібнені горіхи.
Салат смачний і одразу, і якщо постоїть — тоді буряк встигне просочитися смаками інших компонентів. До речі, якщо ви вирішили додавати горіхи, то є спосіб, як швидко їх почистити.