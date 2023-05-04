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Будете готувати його щодня: пікантний салат з бюджетних продуктів

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Ідеальний перекус, особливо якщо любите поєднання буряка з часником
Ідеальний перекус, особливо якщо любите поєднання буряка з часником. Фото panistefa.com

Ще одна варіація на тему улюбленого всіма салату з буряка

Всі люблять салати з буряка, адже це бюджетно, корисно і дуже смачно. Якщо ви вже готували цікаву намазку на бутерброди, пропонуємо скуштувати цікавий салат з буряка з яблуком.

Він швидко готується — особливо якщо є попередньо відварений і охололий буряк. Рецептом поділились на порталі Prosalat.com.

Інгредієнти:

  • Буряк (великі бульби) — 3 шт
  • Яблуко (велике, бажано кисле) — 1 шт
  • Часник (за смаком) — 3 зуб.
  • Олія (будь-яке за смаком) — 3 ст. л.
  • Чорнослив (попередньо помити) — 10 шт
  • Горіхи — за бажанням

Спосіб приготування:

  1. Буряк відварюємо та даємо йому вистигнути. Вже охололий овоч чистимо на натираємо на крупній тертці.
  2. Чорнослив на кілька хвилин заливаємо окропом. Після — відкидаємо на друшляк і залишаємо, щоб стікала зайва вода.
  3. Яблуко чистимо від шкірки. Розрізаємо на дві половинки — щоб було зручно вибрати насінинки та плівки. Чистимо. Теж натираємо на крупну тертку.
  4. Часник очищаємо і пропускаємо через часникодавку. Можна також роздушити зубчики лезом ножа, покладеним паралельно до дошки, а потім — дрібно нарізати. Чорнослив теж дрібно ріжемо.
  5. Змішуємо всі компоненти, солимо та заправляємо олією. При бажанні вмішуємо очищені і подрібнені горіхи.

Салат смачний і одразу, і якщо постоїть — тоді буряк встигне просочитися смаками інших компонентів. До речі, якщо ви вирішили додавати горіхи, то є спосіб, як швидко їх почистити.

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#Рецепт #Буряк #Салат