Будете готувати його щодня: пікантний салат з бюджетних продуктів

Ще одна варіація на тему улюбленого всіма салату з буряка

Всі люблять салати з буряка, адже це бюджетно, корисно і дуже смачно. Якщо ви вже готували цікаву намазку на бутерброди, пропонуємо скуштувати цікавий салат з буряка з яблуком.

Він швидко готується — особливо якщо є попередньо відварений і охололий буряк. Рецептом поділились на порталі Prosalat.com.

Інгредієнти:

Буряк (великі бульби) — 3 шт

Яблуко (велике, бажано кисле) — 1 шт

Часник (за смаком) — 3 зуб.

Олія (будь-яке за смаком) — 3 ст. л.

Чорнослив (попередньо помити) — 10 шт

Горіхи — за бажанням

Спосіб приготування:

Буряк відварюємо та даємо йому вистигнути. Вже охололий овоч чистимо на натираємо на крупній тертці. Чорнослив на кілька хвилин заливаємо окропом. Після — відкидаємо на друшляк і залишаємо, щоб стікала зайва вода. Яблуко чистимо від шкірки. Розрізаємо на дві половинки — щоб було зручно вибрати насінинки та плівки. Чистимо. Теж натираємо на крупну тертку. Часник очищаємо і пропускаємо через часникодавку. Можна також роздушити зубчики лезом ножа, покладеним паралельно до дошки, а потім — дрібно нарізати. Чорнослив теж дрібно ріжемо. Змішуємо всі компоненти, солимо та заправляємо олією. При бажанні вмішуємо очищені і подрібнені горіхи.

Салат смачний і одразу, і якщо постоїть — тоді буряк встигне просочитися смаками інших компонентів. До речі, якщо ви вирішили додавати горіхи, то є спосіб, як швидко їх почистити.