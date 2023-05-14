Рецепт сосисок на шпажках, які зведуть з розуму ваших дітей

Незвичайні сосиски на шпажках захоплять усіх навкруги

Сосиски зазвичай є одним із найулюбленіших продуктів діточок. Якщо приготувати сосиску в клярі, вона придбає рум’яну скоринку. Саме скоринка робить блюдо таким привабливим.

Shuba пропонує приготувати сосиски та в клярі на шпажках. Це хрумка, легка страва — відмінне рішення для дитячої вечірки або для відпочинку на природі.

Як приготувати сосиски на шпажках у клярі

Інгредієнти на 4 порції:

сосиски — 8 шт.;

борошно пшеничне — 80 г;

борошно кукурудзяне — 100 г;

яйця — 1 шт.;

молоко — 100 мл;

сіль, перець чорний мелений — за смаком;

розпушувач — 5 г;

паприка мелена — 10 г;

олія соняшникова — 200 г.

Спосіб приготування:

Для кляру в мисці з’єднайте пшеничне і кукурудзяне борошно, яйце, молоко та паприку. Посолити, поперчити і перемішати в однорідну масу. Олію сильно нагрійте в сотейнику на середньому вогні. Сосиски наріжте шматочками завдовжки 3-4 см, наколіть кожен на шпажку і повністю зануріть у кляр. Опустіть сосиски у фритюр і смажте до золотаво-коричневого кольору (3-4 хвилини), притримуючи за шпажку. Викладіть готові сосиски на паперові рушники, щоб вони вбрали зайвий жир.

Перекладіть їх на блюдо і подавайте з томатним соусом ! Смачного!