Рецепт сосисок на шпажках, які зведуть з розуму ваших дітей
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Незвичайні сосиски на шпажках захоплять усіх навкруги
Сосиски зазвичай є одним із найулюбленіших продуктів діточок. Якщо приготувати сосиску в клярі, вона придбає рум’яну скоринку. Саме скоринка робить блюдо таким привабливим.
Shuba пропонує приготувати сосиски та в клярі на шпажках. Це хрумка, легка страва — відмінне рішення для дитячої вечірки або для відпочинку на природі.
Як приготувати сосиски на шпажках у клярі
Інгредієнти на 4 порції:
- сосиски — 8 шт.;
- борошно пшеничне — 80 г;
- борошно кукурудзяне — 100 г;
- яйця — 1 шт.;
- молоко — 100 мл;
- сіль, перець чорний мелений — за смаком;
- розпушувач — 5 г;
- паприка мелена — 10 г;
- олія соняшникова — 200 г.
Спосіб приготування:
- Для кляру в мисці з’єднайте пшеничне і кукурудзяне борошно, яйце, молоко та паприку. Посолити, поперчити і перемішати в однорідну масу.
- Олію сильно нагрійте в сотейнику на середньому вогні. Сосиски наріжте шматочками завдовжки 3-4 см, наколіть кожен на шпажку і повністю зануріть у кляр. Опустіть сосиски у фритюр і смажте до золотаво-коричневого кольору (3-4 хвилини), притримуючи за шпажку.
- Викладіть готові сосиски на паперові рушники, щоб вони вбрали зайвий жир.
Перекладіть їх на блюдо і подавайте з томатним соусом ! Смачного!