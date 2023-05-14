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Рецепт сосисок на шпажках, які зведуть з розуму ваших дітей

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Неймовірно смачна страва - сосиски на шпажках
Неймовірно смачна страва - сосиски на шпажках. Фото shuba.life

Незвичайні сосиски на шпажках захоплять усіх навкруги

Сосиски зазвичай є одним із найулюбленіших продуктів діточок. Якщо приготувати сосиску в клярі, вона придбає рум’яну скоринку. Саме скоринка робить блюдо таким привабливим.

Shuba пропонує приготувати сосиски та в клярі на шпажках. Це хрумка, легка страва — відмінне рішення для дитячої вечірки або для відпочинку на природі.

Як приготувати сосиски на шпажках у клярі

Інгредієнти на 4 порції:

  • сосиски — 8 шт.;
  • борошно пшеничне — 80 г;
  • борошно кукурудзяне — 100 г;
  • яйця — 1 шт.;
  • молоко — 100 мл;
  • сіль, перець чорний мелений — за смаком;
  • розпушувач — 5 г;
  • паприка мелена — 10 г;
  • олія соняшникова — 200 г.

Спосіб приготування:

  1. Для кляру в мисці з’єднайте пшеничне і кукурудзяне борошно, яйце, молоко та паприку. Посолити, поперчити і перемішати в однорідну масу.
  2. Олію сильно нагрійте в сотейнику на середньому вогні. Сосиски наріжте шматочками завдовжки 3-4 см, наколіть кожен на шпажку і повністю зануріть у кляр. Опустіть сосиски у фритюр і смажте до золотаво-коричневого кольору (3-4 хвилини), притримуючи за шпажку.
  3. Викладіть готові сосиски на паперові рушники, щоб вони вбрали зайвий жир.

Перекладіть їх на блюдо і подавайте з томатним соусом ! Смачного!

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