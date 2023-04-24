Знімати або не знімати плівку: секрети правильного приготування сосисок

Готуємо їжу правильно та без шкоди для здоров’я

Сосиски можна назвати найпростішим і універсальним продуктом, який люблять усі. Вони виручать, якщо потрібно швидко і смачно нагодувати себе, друзів або зголоднілої дитини.

Сосиски позиціонуються як продукт, готовий до вживання, але кожна господиня іноді виникає питання: варити чи ні? У цьому питанні розберемося з Ukr.Media.

Варити чи не варити сосиски.

Краще не ризикувати, особливо якщо йдеться про харчування дитини. Адже це м’ясний продукт і немає впевненості, що він не призведе до отруєння. Тому краще варити, особливо, якщо сосиски не в герметичній упаковці.

Скільки варити сосиски

Як не дивно, спеціалісти не мають однозначної відповіді на запитання. Єдині вони лише в одному: сосиски варяться недовго. Цей продукт вимагає не так варіння, як термообробки. Щоб покращити смак і убезпечити себе від можливого потрапляння в організм хвороботворних мікробів, достатньо покласти сосиски в холодну воду, довести її до кипіння і одразу вимкнути.

Можна трохи проварити, але не більше 3 — 4 хвилин, якщо ви не впевнені в їхній належній безпеці. До речі, вода може бути теплою чи дуже гарячою – не важливо. В останньому випадку сосиска може луснути, але щоб цього не сталося, проколи його в декількох місцях.

Знімати або не знімати плівку із сосисок

Оболонки теж бувають різними — натуральними (їх можна і вживати) і штучними. Варити сосиски можна і в оболонці, але краще штучну перед приготуванням зняти.

Якщо штучну оболонку не зняли, головне не перетравити продукт. В цьому випадку оболонка прилипне до сосисок і дуже погано зніматиметься. Оболонка легше зніметься, якщо сосиски трохи полежать після варіння у воді.

Альтернативні способи приготування сосисок

Їх можна приготувати на пару. Для цього потрібно налити воду в каструлю, зверху поставити решітку, на неї викласти сосиски, краще на невеликій відстані один від одного.

Сосиски можна зварити в мікрохвильовій печі. Для цього її потрібно виставити на повну потужність та готувати не більше 7 хвилин.

Можна придбати спеціальний ребристий лоток. Сосиски укладаються на його ґрати, а пара помірковано огортає їх з усіх боків. Приготування в такому пристрої триватиме не більше 30-60 секунд.

Якщо ви любитель сосисок, можна приготувати їх вдома. Це не лише смачно, а ще й корисно.