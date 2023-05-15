Готуємо улюблену страву бабусі: рецепт бульйону з млинцями
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Небагато часу на кухні — і ви зможете порадувати своїх близьких смачною стравою
Що може бути краще "бабусиної" страви ? Бульйон з млинцями для нас – справжня їжа для комфорту та можливість подбати про себе так, як це робила бабуся.
Все, що вам потрібно зробити за рецептом Shuba — це додати до сімейного рецепту щось своє. Це може бути будь-що: нова приправа, новий інгредієнт, новий спосіб приготування. Сьогодні ми просто об’єднали дві популярні страви старої кухні: м’ясний бульйон та млинці.
Як приготувати бульйон з грибами
Інгредієнти на 6 порцій:
- яловичина на кістки — 500 г;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- часник, зубчики — 3 шт.;
- селера, стебла — 2 шт.;
- перець чорний, горошок – 5 шт.;
- сіль, зелень — до свого смаку;
- лавровий лист — 1 шт.
Для млинців:
- борошно пшеничне — 200 г;
- вода мінеральна газована — 300 мл;
- яйця — 2 шт.;
- олія соняшникова — 50 мл;
- цибуля зелена — 15 г;
- сіль — 5 г.
Спосіб приготування:
- У велику каструлю покладіть м’ясо, добре помийте і залийте 3 л води. Доведіть до кипіння, зніміть піну та посоліть.
- Очистьте цибулю, моркву, часник, стебла селери та додайте в бульйон. Покладіть спеції, зелень та варіть на маленькому вогні 1,5 години.
- Для млинців у мисці збийте яйця з газованою водою та олією. Посоліть, додайте борошно і перемішайте вінчиком в однорідну масу.
- Зелену цибулю дрібно наріжте, додайте в тісто і розмішайте. Накрийте тісто плівкою і покладіть в холодильник на 30 хвилин.
- Потім розігрійте сковороду, змастіть олією і смажте млинці з двох сторін до золотистої скоринки, 2-3 хвилини кожен. Готові млинці згорніть рулетиками та наріжте завтовшки 1 см.
- Зварений бульйон процідіть та розлийте в тарілки. М’ясо відокремте від кісток і наріжте шматочками.
- У кожну тарілку викладіть шматочки м’яса та смужки млинців, посипте зеленню та одразу ж подавайте до столу.
А хочете дізнатися рецепт, за яким бабуся пекла домашній хліб? "Телеграф" ділиться рецептом найм’якшої та найсмачнішої випічки.