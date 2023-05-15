Готуємо улюблену страву бабусі: рецепт бульйону з млинцями

Небагато часу на кухні — і ви зможете порадувати своїх близьких смачною стравою

Що може бути краще "бабусиної" страви ? Бульйон з млинцями для нас – справжня їжа для комфорту та можливість подбати про себе так, як це робила бабуся.

Все, що вам потрібно зробити за рецептом Shuba — це додати до сімейного рецепту щось своє. Це може бути будь-що: нова приправа, новий інгредієнт, новий спосіб приготування. Сьогодні ми просто об’єднали дві популярні страви старої кухні: м’ясний бульйон та млинці.

Як приготувати бульйон з грибами

Інгредієнти на 6 порцій:

яловичина на кістки — 500 г;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

часник, зубчики — 3 шт.;

селера, стебла — 2 шт.;

перець чорний, горошок – 5 шт.;

сіль, зелень — до свого смаку;

лавровий лист — 1 шт.

Для млинців:

борошно пшеничне — 200 г;

вода мінеральна газована — 300 мл;

яйця — 2 шт.;

олія соняшникова — 50 мл;

цибуля зелена — 15 г;

сіль — 5 г.

Спосіб приготування:

У велику каструлю покладіть м’ясо, добре помийте і залийте 3 л води. Доведіть до кипіння, зніміть піну та посоліть. Очистьте цибулю, моркву, часник, стебла селери та додайте в бульйон. Покладіть спеції, зелень та варіть на маленькому вогні 1,5 години. Для млинців у мисці збийте яйця з газованою водою та олією. Посоліть, додайте борошно і перемішайте вінчиком в однорідну масу. Зелену цибулю дрібно наріжте, додайте в тісто і розмішайте. Накрийте тісто плівкою і покладіть в холодильник на 30 хвилин. Потім розігрійте сковороду, змастіть олією і смажте млинці з двох сторін до золотистої скоринки, 2-3 хвилини кожен. Готові млинці згорніть рулетиками та наріжте завтовшки 1 см. Зварений бульйон процідіть та розлийте в тарілки. М’ясо відокремте від кісток і наріжте шматочками. У кожну тарілку викладіть шматочки м’яса та смужки млинців, посипте зеленню та одразу ж подавайте до столу.

А хочете дізнатися рецепт, за яким бабуся пекла домашній хліб? "Телеграф" ділиться рецептом найм’якшої та найсмачнішої випічки.