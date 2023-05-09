Один інгредієнт зробить бабусину випічку ідеальною: як приготувати приголомшливий бісквіт

Приголомшливу випічку готувати нескладно

У всьому світі бісквітний торт – один із найпопулярніших видів десертів. Його приготування легко та відносно швидко. Також торт не потребує великої кількості інгредієнтів та унікальних продуктів, за що особливо цінують його наші бабусі.

Сьогодні ми приготуємо бісквіт на мінералці за рецептом Сook. Легкий і повітряний корж, просочений сумішшю згущеного молока, кавового лікеру і звичайного молока принесуть вам справжнє задоволення.

Як приготувати бісквіт на мінералці

Інгредієнти:

газована мінеральна вода — 90 мл;

оливкова олія – 90 мл;

яйця — 3 шт.;

просяне борошно — 100 г;

цукор — 150 г;

какао — 40 г;

пакетик розпушувача;

горіхи до свого смаку — 75 г.

Для ганаша:

цукор – 75 г;

сіль до свого смаку;

вершки – 150 г;

розм’якшене масло — 50 г;

темний 70% шоколад — плитка.

Для просочення;

згущене молоко — 2 ст. л.;

кавовий лікер – 2 ст. л.;

молоко – 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Горіхи злегка підсушити, подрібнити, змішати з розпушувачем, мукою, какао. Цукор та яйця збити блендером, додати горіхову суміш. Масу перемішати, поступово додаючи олію та мінералку. Змастити шматочком олії чашу від мультиварки та присипати борошном. Залити в чашу тісто, випікати 65 хвилин в режимі "Випічка". У духовці достатньо випікати 40 хвилин|мінути| при 150 градусах. Шоколад розламати на шматочки. Окремо змішати сіль та вершки, довести до кипіння. Поєднати все, нагріти ганаш до появи карамельного відтінку. У карамель тонким цівком влити вершки, масло, добре вимішати. Через 30 секунд вимішати, збити блендером. Розмішати згущене молоко, звичайне молоко і лікер. Отриманою сумішшю просочити готовий охолоджений бісквіт, залити зверху ганашем.

Десерт краще не зберігати у холодильнику, в місткості, укутавши її пакетом. "Телеграф" раніше розповідав, що ще не можна зберігати у холодильнику.