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Один ингредиент сделает бабушкину выпечку идеальной: как приготовить потрясающий бисквит

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Бисквит на минералке - лучшее, что может быть с выпечкой
Бисквит на минералке - лучшее, что может быть с выпечкой. Фото golapravda.blog

Потрясающую выпечку готовить несложно

Во всем мире бисквитный торт — один из самых популярных десертов. Его приготовление легко и относительно быстро. Также торт не нуждается в большом количестве ингредиентов и уникальных продуктов, за что особенно ценят его наши бабушки.

Сегодня мы приготовим бисквит на минералке по рецепту Сook. Легкий и воздушный корж, пропитанный смесью сгущенки, кофейного ликера и обычного молока доставят вам настоящее удовольствие.

Как приготовить бисквит на минералке

Ингредиенты:

  • газированная минеральная вода — 90 мл;
  • оливковое масло – 90 мл;
  • яйца — 3 шт.;
  • просяная мука — 100 г;
  • сахар — 150 г;
  • какао — 40 г;
  • пакетик разрыхлителя;
  • орехи по вкусу — 75 г.

Для ганаша:

  • сахар – 75 г;
  • соль – по вкусу;
  • сливки – 150 г;
  • размягченное масло – 50 г;
  • темный 70%-й шоколад – плитка.

Для пропитки;

  • сгущенка — 2 ст. л.;
  • кофейный ликер – 2 ст. л.;
  • молоко – 2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Орехи слегка подсушить, измельчить, смешать с разрыхлителем, мукой, какао.
  2. Сахар и яйца взбить блендером, добавить ореховую смесь.
  3. Массу перемешать, постепенно добавляя масло и минералку.
  4. Смазать кусочком масла чашу от мультиварки и присыпать мукой.
  5. Залить в чашу тесто, выпекать 65 минут в режиме "Выпечка". В духовке достаточно выпекать 40 минут при 150 градусах.
  6. Шоколад разломить на кусочки.
  7. Отдельно смешать соль и сливки, довести до кипения.
  8. Соединить все, нагреть ганаш до появления карамельного оттенка.
  9. В карамель тонкой струйкой влить сливки, масло, хорошо вымешать. Через 30 секунд вымешать, взбить блендером.
  10. Размешать сгущенку, обыкновенное молоко и ликер. Полученной смесью пропитать готовый остывший бисквит, залить сверху ганашем.

Десерт лучше не хранить в холодильнике, в емкости, укутав ее пакетом. "Телеграф" ранее рассказывал, что еще нельзя хранить в холодильнике.

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#Рецепт #Минеральная вода #Бисквит #Готовим дома