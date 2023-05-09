Один ингредиент сделает бабушкину выпечку идеальной: как приготовить потрясающий бисквит
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Потрясающую выпечку готовить несложно
Во всем мире бисквитный торт — один из самых популярных десертов. Его приготовление легко и относительно быстро. Также торт не нуждается в большом количестве ингредиентов и уникальных продуктов, за что особенно ценят его наши бабушки.
Сегодня мы приготовим бисквит на минералке по рецепту Сook. Легкий и воздушный корж, пропитанный смесью сгущенки, кофейного ликера и обычного молока доставят вам настоящее удовольствие.
Как приготовить бисквит на минералке
Ингредиенты:
- газированная минеральная вода — 90 мл;
- оливковое масло – 90 мл;
- яйца — 3 шт.;
- просяная мука — 100 г;
- сахар — 150 г;
- какао — 40 г;
- пакетик разрыхлителя;
- орехи по вкусу — 75 г.
Для ганаша:
- сахар – 75 г;
- соль – по вкусу;
- сливки – 150 г;
- размягченное масло – 50 г;
- темный 70%-й шоколад – плитка.
Для пропитки;
- сгущенка — 2 ст. л.;
- кофейный ликер – 2 ст. л.;
- молоко – 2 ст. л.
Способ приготовления:
- Орехи слегка подсушить, измельчить, смешать с разрыхлителем, мукой, какао.
- Сахар и яйца взбить блендером, добавить ореховую смесь.
- Массу перемешать, постепенно добавляя масло и минералку.
- Смазать кусочком масла чашу от мультиварки и присыпать мукой.
- Залить в чашу тесто, выпекать 65 минут в режиме "Выпечка". В духовке достаточно выпекать 40 минут при 150 градусах.
- Шоколад разломить на кусочки.
- Отдельно смешать соль и сливки, довести до кипения.
- Соединить все, нагреть ганаш до появления карамельного оттенка.
- В карамель тонкой струйкой влить сливки, масло, хорошо вымешать. Через 30 секунд вымешать, взбить блендером.
- Размешать сгущенку, обыкновенное молоко и ликер. Полученной смесью пропитать готовый остывший бисквит, залить сверху ганашем.
Десерт лучше не хранить в холодильнике, в емкости, укутав ее пакетом. "Телеграф" ранее рассказывал, что еще нельзя хранить в холодильнике.