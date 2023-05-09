Один ингредиент сделает бабушкину выпечку идеальной: как приготовить потрясающий бисквит

Потрясающую выпечку готовить несложно

Во всем мире бисквитный торт — один из самых популярных десертов. Его приготовление легко и относительно быстро. Также торт не нуждается в большом количестве ингредиентов и уникальных продуктов, за что особенно ценят его наши бабушки.

Сегодня мы приготовим бисквит на минералке по рецепту Сook. Легкий и воздушный корж, пропитанный смесью сгущенки, кофейного ликера и обычного молока доставят вам настоящее удовольствие.

Как приготовить бисквит на минералке

Ингредиенты:

газированная минеральная вода — 90 мл;

оливковое масло – 90 мл;

яйца — 3 шт.;

просяная мука — 100 г;

сахар — 150 г;

какао — 40 г;

пакетик разрыхлителя;

орехи по вкусу — 75 г.

Для ганаша:

сахар – 75 г;

соль – по вкусу;

сливки – 150 г;

размягченное масло – 50 г;

темный 70%-й шоколад – плитка.

Для пропитки;

сгущенка — 2 ст. л.;

кофейный ликер – 2 ст. л.;

молоко – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Орехи слегка подсушить, измельчить, смешать с разрыхлителем, мукой, какао. Сахар и яйца взбить блендером, добавить ореховую смесь. Массу перемешать, постепенно добавляя масло и минералку. Смазать кусочком масла чашу от мультиварки и присыпать мукой. Залить в чашу тесто, выпекать 65 минут в режиме "Выпечка". В духовке достаточно выпекать 40 минут при 150 градусах. Шоколад разломить на кусочки. Отдельно смешать соль и сливки, довести до кипения. Соединить все, нагреть ганаш до появления карамельного оттенка. В карамель тонкой струйкой влить сливки, масло, хорошо вымешать. Через 30 секунд вымешать, взбить блендером. Размешать сгущенку, обыкновенное молоко и ликер. Полученной смесью пропитать готовый остывший бисквит, залить сверху ганашем.

Десерт лучше не хранить в холодильнике, в емкости, укутав ее пакетом. "Телеграф" ранее рассказывал, что еще нельзя хранить в холодильнике.