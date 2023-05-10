Бабусин рецепт домашнього хліба: вам більше не захочеться іншого
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Запах свіжого хліба заповнить вашу оселю
Найкраща випічка – це хліб, випечений власноруч. Саме так вважали наші бабусі та робили його самостійно.
Якщо ви думаєте, що це складно, збережіть цей рецепт "Голої правди" та в потрібний момент приготуйте хліб за мінімум часу. Простий у приготуванні та з доступних інгредієнтів хліб виходить дуже пухким та з гарною скоринкою. Спробуйте і вам сподобається!
Як приготувати хліб
Інгредієнти:
- 10 г сирих дріжджів;
- 250 мл теплої води;
- 10 г цукру;
- 7 г солі;
- 320 г борошна.
Спосіб приготування:
- У мисці розітріть дріжджі, додайте теплу воду та цукор.
- Посоліть, додайте просіяне борошно і замісіть тісто.
- Дайте підійти протягом години.
- За годину підготуйте поверхню столу і викладіть тісто.
- Розділіть тісто на 4 частини
- З кожного шматочка зробіть млинець, а потім поверніть.
- Викладіть на лист, застелений пергаментним папером.
- Накрийте бавовняною тканиною і дайте підійти.
- Надріжте верх хліба одним розрізом.
- Змастіть водою і посипайте просіяним борошном.
- Випікати при температурі 200 градусів 40-45 хвилин.
З такої випічки можна готувати будь-які страви. Думаємо, близьким сподобається їсти на сніданок "мамині" грінки із домашнього хліба.