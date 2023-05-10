Бабусин рецепт домашнього хліба: вам більше не захочеться іншого

Запах свіжого хліба заповнить вашу оселю

Найкраща випічка – це хліб, випечений власноруч. Саме так вважали наші бабусі та робили його самостійно.

Якщо ви думаєте, що це складно, збережіть цей рецепт "Голої правди" та в потрібний момент приготуйте хліб за мінімум часу. Простий у приготуванні та з доступних інгредієнтів хліб виходить дуже пухким та з гарною скоринкою. Спробуйте і вам сподобається!

Як приготувати хліб

Інгредієнти:

10 г сирих дріжджів;

250 мл теплої води;

10 г цукру;

7 г солі;

320 г борошна.

Спосіб приготування:

У мисці розітріть дріжджі, додайте теплу воду та цукор. Посоліть, додайте просіяне борошно і замісіть тісто. Дайте підійти протягом години. За годину підготуйте поверхню столу і викладіть тісто. Розділіть тісто на 4 частини З кожного шматочка зробіть млинець, а потім поверніть. Викладіть на лист, застелений пергаментним папером. Накрийте бавовняною тканиною і дайте підійти. Надріжте верх хліба одним розрізом. Змастіть водою і посипайте просіяним борошном. Випікати при температурі 200 градусів 40-45 хвилин.

З такої випічки можна готувати будь-які страви. Думаємо, близьким сподобається їсти на сніданок "мамині" грінки із домашнього хліба.