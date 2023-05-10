Рус

Бабусин рецепт домашнього хліба: вам більше не захочеться іншого

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Такий хліб легко приготувати вдома
Такий хліб легко приготувати вдома. Фото golapravda.blog

Запах свіжого хліба заповнить вашу оселю

Найкраща випічка – це хліб, випечений власноруч. Саме так вважали наші бабусі та робили його самостійно.

Якщо ви думаєте, що це складно, збережіть цей рецепт "Голої правди" та в потрібний момент приготуйте хліб за мінімум часу. Простий у приготуванні та з доступних інгредієнтів хліб виходить дуже пухким та з гарною скоринкою. Спробуйте і вам сподобається!

Як приготувати хліб

Інгредієнти:

  • 10 г сирих дріжджів;
  • 250 мл теплої води;
  • 10 г цукру;
  • 7 г солі;
  • 320 г борошна.

Спосіб приготування:

  1. У мисці розітріть дріжджі, додайте теплу воду та цукор.
  2. Посоліть, додайте просіяне борошно і замісіть тісто.
  3. Дайте підійти протягом години.
  4. За годину підготуйте поверхню столу і викладіть тісто.
  5. Розділіть тісто на 4 частини
  6. З кожного шматочка зробіть млинець, а потім поверніть.
  7. Викладіть на лист, застелений пергаментним папером.
  8. Накрийте бавовняною тканиною і дайте підійти.
  9. Надріжте верх хліба одним розрізом.
  10. Змастіть водою і посипайте просіяним борошном.
  11. Випікати при температурі 200 градусів 40-45 хвилин.

З такої випічки можна готувати будь-які страви. Думаємо, близьким сподобається їсти на сніданок "мамині" грінки із домашнього хліба.

Теги:
#Рецепт #Хліб #Готуємо вдома