Як нарізають хліб пекарі: лайфхаки, які зроблять ваші бутерброди ідеальними

Нехитрі нюанси зроблять ваші страви ідеальними не лише на смак, а й на вигляд

Хліб є одним із найдавніших кулінарних відкриттів людства. Його їдять разом з улюбленими першими стравами або використовують як основу для гарячих бутербродів або закусок.

Але одна проблема, яка на перший погляд видається надто банальною. Нарізати хліб красиво, рівними шматочками, щоб він не розламався, виходить не в усіх. Особливо це важко зробити з французьким хлібом – його повітряну текстуру дуже просто зіпсувати. Як впоратися з цією проблемою, нам радить Ukr.Media.

Як гарно нарізати хліб

Вирішення цієї проблеми досить просте. Щоб не роздавити свіжий шматок хліба, перш ніж розрізати, переверніть його вгору дном. Адже якщо спочатку розрізати жорсткішу і міцнішу частину хліба, буде набагато легше зберегти його форму. Ви надрізаєте тверду частину, а потім ковзаєте через м’якоть, як крізь вершкове масло.

Цей трюк є оптимальним для батонів, але якщо потрібно нарізати товсті коржики або хліб з твердою нижньою скоринкою, спосіб можна вдосконалити. Для нарізки багету або подібного свіжого хліба краще покласти його на обробну дошку і накрити розкритою долонею, а потім нарізати під кутом 45° за допомогою зубчастого хлібного ножа.

Якщо у вас засох багет, не поспішайте його викидати. З такого хліба можна приготувати незрівнянні грінки.