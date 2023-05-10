Бабушкин рецепт домашнего хлеба: вам больше не захочется другого
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Запах свежего хлеба заполнит ваш дом
Лучшая выпечка – это хлеб, испеченный собственноручно. Именно так считали наши бабушки и делали его самостоятельно.
Если вы думаете, что это сложно, сохраните этот рецепт "Голої правди" и в нужный момент приготовьте хлеб за минимум времени. Простой в приготовлении и из доступных ингредиентов хлеб получается очень рыхлым и с красивой корочкой. Попробуйте – и вам понравится!
Как приготовить домашний хлеб
Ингредиенты:
- 10 г сырых дрожжей;
- 250 мл теплой воды;
- 10 г сахара;
- 7 г соли;
- 320 г муки.
Способ приготовления:
- В миске разотрите дрожжи, добавьте тёплую воду и сахар.
- Посолите, добавьте просеянную муку мукой и замесите тесто.
- Дайте подойти в течение 1 часа.
- Через час подготовьте поверхность стола и выложите на нее тесто.
- Разделите тесто на 4 части
- Из каждого кусочка сделайте блинчик, а затем сверните.
- Выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой.
- Накройте хлопчатобумажной тканью и дайте подойти.
- Надрежьте верх хлеба одним разрезом.
- Смажьте водой и посыпайте просеянной мукой.
- Выпекайте при температуре 200 градусов 40-45 минут.
Из такой выпечки можно приготовить абсолютно любые блюда. Думаем, близким понравится есть на завтрак "мамины" гренки из домашнего хлеба.