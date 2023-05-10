Бабушкин рецепт домашнего хлеба: вам больше не захочется другого

Запах свежего хлеба заполнит ваш дом

Лучшая выпечка – это хлеб, испеченный собственноручно. Именно так считали наши бабушки и делали его самостоятельно.

Если вы думаете, что это сложно, сохраните этот рецепт "Голої правди" и в нужный момент приготовьте хлеб за минимум времени. Простой в приготовлении и из доступных ингредиентов хлеб получается очень рыхлым и с красивой корочкой. Попробуйте – и вам понравится!

Как приготовить домашний хлеб

Ингредиенты:

10 г сырых дрожжей;

250 мл теплой воды;

10 г сахара;

7 г соли;

320 г муки.

Способ приготовления:

В миске разотрите дрожжи, добавьте тёплую воду и сахар. Посолите, добавьте просеянную муку мукой и замесите тесто. Дайте подойти в течение 1 часа. Через час подготовьте поверхность стола и выложите на нее тесто. Разделите тесто на 4 части Из каждого кусочка сделайте блинчик, а затем сверните. Выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой. Накройте хлопчатобумажной тканью и дайте подойти. Надрежьте верх хлеба одним разрезом. Смажьте водой и посыпайте просеянной мукой. Выпекайте при температуре 200 градусов 40-45 минут.

Из такой выпечки можно приготовить абсолютно любые блюда. Думаем, близким понравится есть на завтрак "мамины" гренки из домашнего хлеба.