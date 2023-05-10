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Бабушкин рецепт домашнего хлеба: вам больше не захочется другого

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Такой хлеб легко приготовить дома
Такой хлеб легко приготовить дома. Фото golapravda.blog

Запах свежего хлеба заполнит ваш дом

Лучшая выпечка – это хлеб, испеченный собственноручно. Именно так считали наши бабушки и делали его самостоятельно.

Если вы думаете, что это сложно, сохраните этот рецепт "Голої правди" и в нужный момент приготовьте хлеб за минимум времени. Простой в приготовлении и из доступных ингредиентов хлеб получается очень рыхлым и с красивой корочкой. Попробуйте – и вам понравится!

Как приготовить домашний хлеб

Ингредиенты:

  • 10 г сырых дрожжей;
  • 250 мл теплой воды;
  • 10 г сахара;
  • 7 г соли;
  • 320 г муки.

Способ приготовления:

  1. В миске разотрите дрожжи, добавьте тёплую воду и сахар.
  2. Посолите, добавьте просеянную муку мукой и замесите тесто.
  3. Дайте подойти в течение 1 часа.
  4. Через час подготовьте поверхность стола и выложите на нее тесто.
  5. Разделите тесто на 4 части
  6. Из каждого кусочка сделайте блинчик, а затем сверните.
  7. Выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой.
  8. Накройте хлопчатобумажной тканью и дайте подойти.
  9. Надрежьте верх хлеба одним разрезом.
  10. Смажьте водой и посыпайте просеянной мукой.
  11. Выпекайте при температуре 200 градусов 40-45 минут.

Из такой выпечки можно приготовить абсолютно любые блюда. Думаем, близким понравится есть на завтрак "мамины" гренки из домашнего хлеба.

Теги:
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