Неможливо смачна закуска з трьох інгредієнтів: бомбезний рецепт сардельок із сюрпризом
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Півгодини — і страва готова
Вечірка, ділова зустріч чи романтична вечеря — мало який захід обійдеться без закусок. Їх зазвичай подають або до основних страв, або у перервах між ними. Рецептів цих страв — неймовірна кількість.
Сьогодні пропонуємо приготувати сардельки в беконі за рецептом Shuba. Їх можна подавати на пізній сніданок або брати з собою як перекушування. За допомогою всього трьох інгредієнтів ви отримаєте чудову страву.
Як приготувати сардельки в беконі
Інгредієнти на 6 порцій:
- сардельки — 6 шт.;
- бекон, слайси — 6 шт.;
- сир твердий — 100 г;
- часник, зубчики — 3 шт.;
- гірчиця — 2 ч. л.;
- зелень — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Сир натріть на тертці, часник очистьте і пропустіть через прес, помийте зелень і подрібніть. Все з’єднайте, додайте гірчицю і перемішайте.
- Сардельки очистьте, на кожній зробіть глибокий надріз та заповніть сирною масою. Оберніть кожну сардельку беконом та закріпіть краї бекону зубочисткою.
- Викладіть на лист сардельки в беконі та помістіть в розігріту до 180 ° C духовку на 20-25 хвилин до зарум’янювання.
Подавайте такі сардельки з картопляним пюре або улюбленим салатом. У вас вийде смачна та ситна страва.