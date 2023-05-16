Рус

Неможливо смачна закуска з трьох інгредієнтів: бомбезний рецепт сардельок із сюрпризом

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Сардельки в беконі — чудовий варіант для перекусу
Сардельки в беконі — чудовий варіант для перекусу

Півгодини — і страва готова

Вечірка, ділова зустріч чи романтична вечеря — мало який захід обійдеться без закусок. Їх зазвичай подають або до основних страв, або у перервах між ними. Рецептів цих страв — неймовірна кількість.

Сьогодні пропонуємо приготувати сардельки в беконі за рецептом Shuba. Їх можна подавати на пізній сніданок або брати з собою як перекушування. За допомогою всього трьох інгредієнтів ви отримаєте чудову страву.

Як приготувати сардельки в беконі

Інгредієнти на 6 порцій:

  • сардельки — 6 шт.;
  • бекон, слайси — 6 шт.;
  • сир твердий — 100 г;
  • часник, зубчики — 3 шт.;
  • гірчиця — 2 ч. л.;
  • зелень — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Сир натріть на тертці, часник очистьте і пропустіть через прес, помийте зелень і подрібніть. Все з’єднайте, додайте гірчицю і перемішайте.
  2. Сардельки очистьте, на кожній зробіть глибокий надріз та заповніть сирною масою. Оберніть кожну сардельку беконом та закріпіть краї бекону зубочисткою.
  3. Викладіть на лист сардельки в беконі та помістіть в розігріту до 180 ° C духовку на 20-25 хвилин до зарум’янювання.

Подавайте такі сардельки з картопляним пюре або улюбленим салатом. У вас вийде смачна та ситна страва.

Теги:
#Рецепт #Сардельки #Готуємо вдома #Смачні закуски