Неможливо смачна закуска з трьох інгредієнтів: бомбезний рецепт сардельок із сюрпризом

Півгодини — і страва готова

Вечірка, ділова зустріч чи романтична вечеря — мало який захід обійдеться без закусок. Їх зазвичай подають або до основних страв, або у перервах між ними. Рецептів цих страв — неймовірна кількість.

Сьогодні пропонуємо приготувати сардельки в беконі за рецептом Shuba. Їх можна подавати на пізній сніданок або брати з собою як перекушування. За допомогою всього трьох інгредієнтів ви отримаєте чудову страву.

Як приготувати сардельки в беконі

Інгредієнти на 6 порцій:

сардельки — 6 шт.;

бекон, слайси — 6 шт.;

сир твердий — 100 г;

часник, зубчики — 3 шт.;

гірчиця — 2 ч. л.;

зелень — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Сир натріть на тертці, часник очистьте і пропустіть через прес, помийте зелень і подрібніть. Все з’єднайте, додайте гірчицю і перемішайте. Сардельки очистьте, на кожній зробіть глибокий надріз та заповніть сирною масою. Оберніть кожну сардельку беконом та закріпіть краї бекону зубочисткою. Викладіть на лист сардельки в беконі та помістіть в розігріту до 180 ° C духовку на 20-25 хвилин до зарум’янювання.

Подавайте такі сардельки з картопляним пюре або улюбленим салатом. У вас вийде смачна та ситна страва.