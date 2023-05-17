Вам навіть не доведеться мити багато посуду: рецепт поживного обіду у сковороді

Приготувати таку страву — простіше простого

Часто після приготування обіду чи вечері доводиться мити багато посуду, що не подобається багатьом господиням. Чи можна зробити ситний обід, не забруднивши багато посуду? Легко!

За рецептом Shuba ми приготуємо повноцінний обід в одній лише сковороді. Така гречка з овочами та фаршем стане чудовим варіантом на обід чи вечерю. До того ж рецепт можна урізноманітнити, наприклад, болгарським перцем, грибами чи баклажанами. Навіть фарш ви можете вибирати на свій смак: якщо хочете насиченіше і жирніше — беріть свинячий або яловичий. Для дієтичної версії страви підійде курячий або фарш індика.

Як приготувати гречку з овочами та фаршем у сковороді

Інгредієнти на 4 порції:

гречана крупа — 250 г;

вода — 500 г;

м’ясний фарш — 350 г;

морква — 1 шт.;

цибуля жовта ріпчаста — 1 шт.;

спеції — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Гречку промийте. Цибулю наріжте невеликими кубиками, а моркву натріть на середній тертці. Обсмажте овочі з невеликою кількістю олії до м’якості. Додайте до овочів фарш, спеції до свого смаку та сіль. Добре перемішайте. Смажте, поки фарш змінить колір з рожевого на сірий. Додайте в сковороду гречку та обсмажте протягом 2 хвилин. Влийте у сковороду воду. Накрийте кришкою та готуйте протягом 10 хвилин на слабкому вогні. Потім відкрийте кришку та доведіть кашу до готовності на слабкому вогні.

Подавайте кашу гарячою разом із томатним соусом, зеленою цибулею або кропом. А якщо натерти зверху сир при подачі, страва стане ніжнішою.