Ситний обід без зайвої метушні: ресторанний рецепт салату з маринованою куркою

Ідеальний для тих, хто стежить за харчуванням

Салат з курки один із найпопулярніших м’ясних салатів. Курячий салат багато хто любить через те, що куряче м’ясо швидко готується, воно дуже доступне, а також чудово поєднується з багатьма продуктами. Тому рецепт салату з куркою буде завжди бажаним і актуальним.

Такий салат за рецептом "Мета" можна подати на святковий стіл або щодня. Всі інгредієнти відмінно поєднуються між собою, а готувати його можна цілий рік.

Як приготувати салат з маринованою куркою

Інгредієнти:

600 г курячого філе;

200 г консервованої квасолі;

200 г стручкової квасолі;

30 г бебі шпинату;

3 редиски;

15 г зеленої цибулі;

4 столові ложки грецького йогурту;

60 г оливкової олії;

кунжут, куркума, перець чилі у пластівцях до смаку;

сіль та перець до свого смаку.

Спосіб приготування:

Грецький йогурт змішайте з оливковою олією, сіллю, перцем, куркумою та чилі. Ретельно перемішайте. У маринад, який вийшов, покладіть шматочки курячого філе. Залишіть на 15 хвилин. Після цього розігрійте духовку до 200 градусів і випікайте курку протягом 40 хвилин. Стручкову квасолю відваріть, а з консервованої злийте рідину. Промийте та просушіть овочі. Редиску наріжте тонкими пластинками. Змішайте в окремій мисці редис, шпинат, зелену цибулю та обидва види квасолі. Зверху додайте шматочки курки, полийте оливковою олією та посипте кунжутом.

Салат відмінно поєднуватиметься з незвичайною гречаною кашею. Один інгредієнт – і ви її не впізнаєте.