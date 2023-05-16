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Ситний обід без зайвої метушні: ресторанний рецепт салату з маринованою куркою

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ситний та бюджетний салат з маринованою куркою
Ситний та бюджетний салат з маринованою куркою. Фото Meta.ua

Ідеальний для тих, хто стежить за харчуванням

Салат з курки один із найпопулярніших м’ясних салатів. Курячий салат багато хто любить через те, що куряче м’ясо швидко готується, воно дуже доступне, а також чудово поєднується з багатьма продуктами. Тому рецепт салату з куркою буде завжди бажаним і актуальним.

Такий салат за рецептом "Мета" можна подати на святковий стіл або щодня. Всі інгредієнти відмінно поєднуються між собою, а готувати його можна цілий рік.

Як приготувати салат з маринованою куркою

Інгредієнти:

  • 600 г курячого філе;
  • 200 г консервованої квасолі;
  • 200 г стручкової квасолі;
  • 30 г бебі шпинату;
  • 3 редиски;
  • 15 г зеленої цибулі;
  • 4 столові ложки грецького йогурту;
  • 60 г оливкової олії;
  • кунжут, куркума, перець чилі у пластівцях до смаку;
  • сіль та перець до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Грецький йогурт змішайте з оливковою олією, сіллю, перцем, куркумою та чилі. Ретельно перемішайте.
  2. У маринад, який вийшов, покладіть шматочки курячого філе. Залишіть на 15 хвилин. Після цього розігрійте духовку до 200 градусів і випікайте курку протягом 40 хвилин.
  3. Стручкову квасолю відваріть, а з консервованої злийте рідину. Промийте та просушіть овочі. Редиску наріжте тонкими пластинками.
  4. Змішайте в окремій мисці редис, шпинат, зелену цибулю та обидва види квасолі. Зверху додайте шматочки курки, полийте оливковою олією та посипте кунжутом.

Салат відмінно поєднуватиметься з незвичайною гречаною кашею. Один інгредієнт – і ви її не впізнаєте.

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