Сытный обед без лишней возни: ресторанный рецепт салата с маринованной курицей
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Идеальный для тех, кто следит за питанием
Салат из курицы один из самых популярных мясных салатов. Куриный салат многие любят из-за того, что куриное мясо быстро готовится, оно очень доступно, а также прекрасно сочетается со многими продуктами. По этой причине рецепт салата с курицей будет всегда желанным и актуальным.
Такой салат по рецепту "Мета" можно подать на праздничный стол или на каждый день. Все ингредиенты отлично сочетаются между собой, а готовить его можно круглый год.
Как приготовить салат с маринованной курицей
Ингредиенты:
- 600 г куриного филе;
- 200 г консервированной фасоли;
- 200 г стручковой фасоли;
- 30 г беби шпината;
- 3 редиски;
- 15 г зеленого лука;
- 4 столовых ложки греческого йогурта;
- 60 г оливкового масла;
- кунжут, куркума, перец чили в хлопьях по вкусу;
- соль и перец по вкусу.
Способ приготовления:
- Греческий йогурт смешайте с оливковым маслом, солью, перцем, куркумой и чили. Тщательно перемешайте.
- В маринад, который получился, положите кусочки куриного филе. Оставьте на 15 минут. После разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте курицу в течение 40 минут.
- Стручковую фасоль отварите, а из консервированной слейте жидкость. Промойте и просушите овощи. Редис нарежьте тонкими пластинками.
- Смешайте в отдельной миске редис, шпинат, зеленый лук и оба вида фасоли. Сверху добавьте кусочки курицы, полейте оливковым маслом и посыпьте кунжутом.
Салат будет отлично сочетаться с необычной гречневой кашей. Один ингредиент — и вы ее не узнаете.