Сытный обед без лишней возни: ресторанный рецепт салата с маринованной курицей

Идеальный для тех, кто следит за питанием

Салат из курицы один из самых популярных мясных салатов. Куриный салат многие любят из-за того, что куриное мясо быстро готовится, оно очень доступно, а также прекрасно сочетается со многими продуктами. По этой причине рецепт салата с курицей будет всегда желанным и актуальным.

Такой салат по рецепту "Мета" можно подать на праздничный стол или на каждый день. Все ингредиенты отлично сочетаются между собой, а готовить его можно круглый год.

Как приготовить салат с маринованной курицей

Ингредиенты:

600 г куриного филе;

200 г консервированной фасоли;

200 г стручковой фасоли;

30 г беби шпината;

3 редиски;

15 г зеленого лука;

4 столовых ложки греческого йогурта;

60 г оливкового масла;

кунжут, куркума, перец чили в хлопьях по вкусу;

соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

Греческий йогурт смешайте с оливковым маслом, солью, перцем, куркумой и чили. Тщательно перемешайте. В маринад, который получился, положите кусочки куриного филе. Оставьте на 15 минут. После разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте курицу в течение 40 минут. Стручковую фасоль отварите, а из консервированной слейте жидкость. Промойте и просушите овощи. Редис нарежьте тонкими пластинками. Смешайте в отдельной миске редис, шпинат, зеленый лук и оба вида фасоли. Сверху добавьте кусочки курицы, полейте оливковым маслом и посыпьте кунжутом.

Салат будет отлично сочетаться с необычной гречневой кашей. Один ингредиент — и вы ее не узнаете.