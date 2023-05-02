Один ингредиент превратит обычную гречку в идеальный гарнир: рецепт от опытных кулинаров

Такая каша придется по вкусу абсолютно всем

Гречка – незаменимый продукт для тех, кто хочет питаться здоровой пищей. В ее зернах содержатся легко усваиваемые белки, аминокислоты, клетчатка и жиры, а железо способствует образованию красных кровяных телец. Рассыпчатая и ароматная каша — неплохой гарнир к мясу.

Сварить гречку так, чтобы это было очень вкусно, может каждый. Это просто и легко, да и каких-то дополнительных навыков не требуется. Главное в приготовлении — следовать простому рецепту от опытных кулинаров. Вместе с ProstoWay расскажем, как сварить вкусную гречку. Для этого вам понадобиться только куркума.

Как приготовить гречку с куркумой

Ингредиенты:

гречка – 1 стакан;

вода – 2 стакана;

сливочное масло – 2 ложки;

куркума – 1 ст. л. ;

соль – щепотка.

Способ приготовления:

Сначала необходимо помыть гречку. Затем нужно ее просушить – это можно сделать в раскаленной сухой сковороде. Такая процедура поможет раскрыть аромат крупы. Дальше необходимо поместить крупу в кастрюлю и залить водой. Когда каша начнет кипеть, убавить огонь до минимума, а воду — подсолить. Проварить крупу 7 минут. Пока варится гречка, необходимо размять сливочное масло и добавить в него куркуму и зелень. Добавить в кашу масло с куркумой, закрыть крышку и дать гречке повариться еще 5 минут. Снять с огня и дать некоторое время настояться в теплом месте под полотенцем.

Любителям гречки предлагаем еще запеченную гречку с овощами и яйцом в обычных стеклянных банках. Такое блюдо получается очень сытным и вкусным.