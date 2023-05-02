Один інгредієнт перетворить звичайну гречку на ідеальний гарнір: рецепт від досвідчених кулінарів

Така каша припаде до смаку абсолютно всім

Гречка — незамінний продукт для тих, хто хоче харчуватися здоровою їжею. У її зернах містяться легко засвоювані білки, амінокислоти, клітковина та жири, а залізо сприяє утворенню червоних кров’яних тілець. Розсипчаста та ароматна каша – непоганий гарнір до м’яса.

Зварити гречку так, щоб це було дуже смачно, може кожен. Це просто і легко, та і якихось додаткових навичок не потрібно. Головне в приготуванні — слідувати простому рецепту від досвідчених кулінарів. Разом із ProstoWay розповімо, як зварити смачну гречку. Для цього вам знадобиться лише куркума.

Як приготувати гречку з куркумою

Інгредієнти:

гречка – 1 склянка;

вода – 2 склянки;

вершкове масло – 2 ложки;

куркума – 1 ст. л. ;

сіль – щіпка.

Спосіб приготування:

Спочатку необхідно помити гречку. Потім потрібно її просушити — це можна зробити в розпеченій сухій сковороді. Така процедура допоможе розкрити аромат крупи. Далі необхідно помістити крупу в каструлю та залити водою. Коли каша почне кипіти, зменшити вогонь до мінімуму, а воду підсолити. Проварити крупу 7 хвилин. Поки вариться гречка, необхідно розім’яти вершкове масло і додати куркуму і зелень. Додати в кашу масло з куркумою, закрити кришку і дати гречці поваритися ще 5 хвилин. Зняти з вогню та дати деякий час настоятися у теплому місці під рушником.

Любителям гречки пропонуємо ще запечену гречку з овочами та яйцем у звичайних скляних банках. Така страва виходить дуже ситною та смачною.