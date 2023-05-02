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Один інгредієнт перетворить звичайну гречку на ідеальний гарнір: рецепт від досвідчених кулінарів

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Всього один інгредієнт – і ви не впізнаєте гречку!
Всього один інгредієнт – і ви не впізнаєте гречку!. Фото prostoway

Така каша припаде до смаку абсолютно всім

Гречка — незамінний продукт для тих, хто хоче харчуватися здоровою їжею. У її зернах містяться легко засвоювані білки, амінокислоти, клітковина та жири, а залізо сприяє утворенню червоних кров’яних тілець. Розсипчаста та ароматна каша – непоганий гарнір до м’яса.

Зварити гречку так, щоб це було дуже смачно, може кожен. Це просто і легко, та і якихось додаткових навичок не потрібно. Головне в приготуванні — слідувати простому рецепту від досвідчених кулінарів. Разом із ProstoWay розповімо, як зварити смачну гречку. Для цього вам знадобиться лише куркума.

Як приготувати гречку з куркумою

Інгредієнти:

  • гречка – 1 склянка;
  • вода – 2 склянки;
  • вершкове масло – 2 ложки;
  • куркума – 1 ст. л. ;
  • сіль – щіпка.

Спосіб приготування:

  1. Спочатку необхідно помити гречку. Потім потрібно її просушити — це можна зробити в розпеченій сухій сковороді. Така процедура допоможе розкрити аромат крупи.
  2. Далі необхідно помістити крупу в каструлю та залити водою.
  3. Коли каша почне кипіти, зменшити вогонь до мінімуму, а воду підсолити. Проварити крупу 7 хвилин.
  4. Поки вариться гречка, необхідно розім’яти вершкове масло і додати куркуму і зелень.
  5. Додати в кашу масло з куркумою, закрити кришку і дати гречці поваритися ще 5 хвилин.
  6. Зняти з вогню та дати деякий час настоятися у теплому місці під рушником.

Любителям гречки пропонуємо ще запечену гречку з овочами та яйцем у звичайних скляних банках. Така страва виходить дуже ситною та смачною.

Теги:
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